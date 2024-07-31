Баскетбол на Олимпиаде – 2024: Канада досрочно вышла в плей-офф, Япония добилась овертайма с Францией, а Германия победила Бразилию

Сборная Канады по баскетболу уже вышла в плей-офф Олимпиады – 2024: это стало ясно после победы североамериканской команды в матче с австралийцами (итоговый счёт – 93:83). Самым результативным в составе канадцев стал Ар Джей Баррет (24 очка), Шей Гилджес-Александер набрал 16 очков. Лучшими по индивидуальной статистике у проигравших стали Джош Гидди (19 очков) и Джок Лондейл (16 очков).

Фантастическое упорство проявила сборная Японии в поединке с хозяевами Олимпиады. Азиатская команда уже почти победила: «+4» в концовке, несмотря на изгнание с паркета Хатимуры. Однако случилось чудо: французы сумели забить дальний броск в кольцо соперника с фолом, и встреча перетекла в овертайм. Самыми результативными игроками матча стали Кавамура (29 очков) и Хатимура (24 очка), а француз Виктор Вембаньяма добился дабл-дабла (18 очков и 11 подборов, да ещё и 6 передач).

Сборная Германии тоже оформила свой выход в плей-офф после победы над бразильцами. Действующие чемпионы мира рванули с места в карьер, выиграв стартовый отрезок матча с преимуществом в 12 очков. После этого «тевтоны» провалились во второй четверти, но довели встречу до победы: «Питерец.ру» знает итоговый счёт – 86:73 в пользу команды Гордона Херберта.