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Питерец.ру » Спорт » Стартовал Олимпийский баскетбольный турнир: Австралия победила Испанию, Франция обыграла Бразилию, Германия разобралась с Японией, а Греция уступила Канаде

Стартовал Олимпийский баскетбольный турнир: Австралия победила Испанию, Франция обыграла Бразилию, Германия разобралась с Японией, а Греция уступила Канаде

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Звёздный грек Яннис Адетокумбо (на фото) не сумел помочь своей команде в игре с «Кленовыми Листьями».

«Питерец.ру» не собирается уделять Олимпиаде в Париже много внимания, но баскетбольный турнир – изюминка любого подобного соревнования со времён появления первой «Дрим Тим» в Барселоне – 1992. Американцам ещё предстоить провести свой дебютный матч на этой Олимпиаде, соперник будет серьёзный – сборная Сербии.

Всегда играющие на Олимпиадах с полной отдачей австралийцы довольно уверенно переиграли Испанию (92:80). Главным действующим лицом здесь стал центровой Джок Лондейл, показавший фантастическую эффективность и полезность. А вот Лоренцо Браун у испанцев откровенно разочаровал. Главный тренер сборной Испании Серджио Скариоло искал какие-то варианты, но надеяться на Серхио Юля в 2024 году не приходится.

Сборная Германии ожидаемо привезла «двадцатник» японской команде: дабл-дабл сделал разыгрывающий Деннис Шрёдер (13 очков и 12 передач), а 22-летний Франц Вагнер набрал 22 очка. Разыгрывающий «Зенита» Тома Эртель не попал в состав сборной Франции, но это не помешало «Трёхцветным» выиграть у сборной Бразилии, а форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма набрал 19 очков и собрал 9 подборов. У Марселиньо Уэртаса – 11 очков.

Лидер сборной Греции Яннис Адетокумбо набрал 34 очка, но его команда проиграла канадцам (86:79).


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