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Питерец.ру » Спорт » Защитник «Зенита» Тимофей Герасимов может оказаться в «Енисее» и другие переходы Единой Лиги ВТБ летом 2024 года

Защитник «Зенита» Тимофей Герасимов может оказаться в «Енисее» и другие переходы Единой Лиги ВТБ летом 2024 года

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vtb-league.com
Очередным новичком «Зенита» стал недавно американский форвард Омари Спеллмен.

«Питерец.ру» не стал отдельно сообщать о переходе американского «большого» Омари Спеллмена в «Зенит» вовсе не потому, что сомневается в перспективах «звёздно-полосатого» баскетболиста в городе на Неве. Просто летом в клубном баскетболе столько всевозможных новостей и слухов, что иногда легче подводить суммарные итоги.

Пока можно сказать, что Хавьер Паскуаль формирует новую переднюю линию «сине-бело-голубых», которая нуждалась в усилении после расставания с целой группой игроков. Ушли из петербургского клуба Боян Дублевич, Джувэн Морган, Андрей Зубков, Джош Карлтон, Артём Клименко и Сергей Торопов. И вот вслед за ветераном Андреем Воронцевичем и «возвращенцем» Алексом Пойтрессом ряды «Зенита» пополнил ещё один игрок схожего амплуа – Омари Спеллмен, которому 21 июля исполнилось 27 лет. Ранее Спеллмен играл в НБА («Атланта» и «Голден Стэйт») и в Южной Корее. Любопытный факт – Спеллмен имеет ещё и гражданство Ливана.

Другими громкими новостями трансферного рынка стали переходы Антониуса Кливленда в «Локомотив-Кубань» и Девона Акун-Перселла в УНИКС. А вот зенитовец Тимофей Герасимов может возвратиться в «Енисей», но официального подтверждения пока нет (Герасимов выступает в «Зените» с лета 2023 года).


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