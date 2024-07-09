Дублевич и Морган покинули баскетбольный «Зенит», а Папаяннис в Санкт-Петербург не приедет

«Питерец.ру» сожалеет об уходе из «Зенита» черногорского центрового Бояна Дублевича, который стал игроком «Монако»: баскетболисты такого класса и с таким опытом пригодятся любой серьёзной команде. Клубный сайт петербургского клуба приводит статистику Дублевича в регулярном сезоне – 9 очков, 4,5 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч. От Дублевича можно было ждать более впечатляющих цифр, но главное обстоятельство, смазавшее балканскому «большому» прошедший сезон – травма. Дублевич из-за повреждения не сумел помочь команде Хавьера Паскуаля в плей-офф Единой Лиги ВТБ, в итоге чемпионом стал ЦСКА. Новым клубом Дублевича стала испанская «Сарагоса».

Если посмотреть реакцию на расставание «Зенита» с американцем Джувэном Морганом, то видно: поклонники бронзового призёра Лиги ВТБ расстроены этим. Морган был рекрутирован перед плей-офф едва ли не в авральном порядке, чтобы залатать прорехи в передней линии. Клуб отметил важную роль Моргана в завоевании третьего места и тоже привёл его статистику за 16 игр – в среднем Джувэн набирал по 7,6 очков, делал почти по 5 подборов и раздавал партнёрам по команде по 1,6 передачи. Уже известен и новый клуб Моргана – это «Будучность» из Черногории.

Будут ли ещё новички?







