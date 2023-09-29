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Питерец.ру » Спорт » После победы в Суперкубке баскетбольный «Зенит» провёл презентацию команды в сезоне – 2023/2024, главные звёзды – Эртель, Дублевич и Хантер

После победы в Суперкубке баскетбольный «Зенит» провёл презентацию команды в сезоне – 2023/2024, главные звёзды – Эртель, Дублевич и Хантер

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Сумеют ли «сине-бело-голубые» замахнуться на чемпионство в грядущем сезоне?

«Питерец.ру» решил разбавить хоккейные новости баскетбольной: «Зенит» после триумфа в Суперкубке представил состав на новый сезон. В борьбе с «Локомотивом-Кубанью» за первый трофей наступающего сезона отличился Кайл Курич, который помог петербуржцам выиграть у краснодарцев нервную концовку – 85:83.

На кого же в первую очередь рассчитывает Хавьер Паскуаль в новом сезоне: задача ясна – чемпионство. Французский плеймейкер Тома Эртель явно нашёл себя в «Зените» и постарается затмить подвиги своего соотечественника Нандо Де Коло в Единой Лиге ВТБ. Защитник под номером 0 Трент Фрэйзер должен стать помощником тяготеющего к передачам Эртеля на периметре, есть в «Зените» и другие игроки задней линии – Георгий Жбанов, Тимофей Герасимов и тот же снайпер Курич.

Передняя линия «сине-бело-голубых» смотрится особенно многообещающе. Центровые Боян Дублевич и пришедший в «Зенит» из УНИКСа Винс Хантер – безусловные звёзды. 214-сантиметровый Артём Клименко – джокер, тяжёлые форварды Адриен Моэрман, Андрей Зубков и Сергей Торопов – игроки очень опытные. Лёгкий форвард Сергей Карасёв играл в НБА, а Игорь Вольхин должен будет страховать Карасёва.

Первым соперником «Зенита» в Лиге ВТБ станет 2 октября «Уралмаш».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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