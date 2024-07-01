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Питерец.ру » Спорт » Трансферные итоги июня для баскетбольного «Зенита»: ушли Курич, Клименко, Карлтон и Зубков, пришли Воронцевич, Пойтресс, Щербенёв, а контракт Хавьера Паскуаля продлён

Трансферные итоги июня для баскетбольного «Зенита»: ушли Курич, Клименко, Карлтон и Зубков, пришли Воронцевич, Пойтресс, Щербенёв, а контракт Хавьера Паскуаля продлён

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vtb-league.com
На фото – «возвращенец» Алекс Пойтресс.

«Питерец.ру» решил сразу подвести итоги первого летнего месяца для баскетбольного «Зенита»: событий было много. Системообразующий элемент сохранён: испанский тренер Хавьёр Паскуаль не возглавил «Барселону», а это значит – игровая модель будет прежней. А вот исполнители меняются, и это закономерно.

Расторгли контракт с Кайлом Куричем – «по обоюдному согласию сторон». Покинул «Зенит» и «большие» Артём Клименко и Джош Карлтон. Самой свежей новостью в плане расставания с игроками стал переход Андрея Зубкова в МБА-МАИ (именно так теперь назвается эта команда, которую тренирует Василий Карасёв).

Есть вероятность появления в составе «Зенита» греческого гиганта Георгиоса Папаянниса, поигравшего в НБА: это может быть серьёзным усилением передней линии. Из официально подтверждённых переходов выделяется возвращение в Санкт-Петербург форварда Алекса Пойтресса, в прошлом сезоне защищавшего цвета «Милана». Ещё одному новичку «Зенита» Андрею Воронцевичу в середине июля исполнится 37 лет – он, видимо, приглашён на роль играющего ветерана. А вот 23-летний разыгрывающий Александр Щербенёв относится к игрокам перспективным: ранее он выступал за «Локомотив-Кубань».

А вот бразилец Яго Дос Сантос к «Зениту» не присоединился.

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