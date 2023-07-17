Баскетбольный «Зенит» пригласил центрового Дублевича, продлил контракты с Эртелем, Моэрманом и Фрэйзером, а 37-летний Фридзон покинул петербургский клуб

«Питерец.ру» понимает, что расставание с Виталием Фридзоном было для баскетбольного «Зенита» неизбежно в контексте подготовки к сезону – 2023/2024. Под сине-бело-голубые знамёна и под руководство испанца Хавьера Паскуаля собирают состав, способный завоевать (если хотите – вернуть) чемпионство. Фридзон в завершившемся чемпионате Единой Лиги ВТБ провёл в форме «Зенита» 43 игры, в которых в среднем набирал по 3 очка.

Новичком с именем стал для «Зенита» черногорец Боян Дублевич. Этот центровой, которому 31 год, провёл более 10 сезонов за испанскую «Валенсию» и стал за это время едва ли не символом клуба. Бородатый балканец прекрасно известен любителям европейского баскетбола, а вместе с «Валенсией» Боян стал чемпионом Испании в 2017 году и дважды брал Еврокубок (2014 и 2019). Передняя линия «Зенита» в предстоящем сезоне уже выглядит грозно: Дублевич, Винс Хантер и Адриен Моэрман.

Французский форвард Моэрман продолжит выступать за «Зенит» и в следующем сезоне: в августе статусному «большому» исполнится 35 лет. Продлены соглашения и с двумя «маленькими» баскетболистами: Трент Фрэйзер продлил контракт на сезон, а Тома Эртель – сразу на два. «Дебютант года» Эртель «переподписался» до 2025 года.