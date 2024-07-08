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Питерец.ру » Спорт » Ерохин стал автором единственного мяча в товарищеском матче «Зенита» и «Ленинградца»

Ерохин стал автором единственного мяча в товарищеском матче «Зенита» и «Ленинградца»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
Игра состоялась в Удельном парке.

«Питерец.ру» не забывает о футболе, тем более, что в предсезонном «товарняке» сошлись флагманы городского и областного футбола – действующий чемпион РПЛ «Зенит» и вернувшийся во вторую лигу «Ленинградец». В стартовом составе «сине-бело-голубых» появился вернувшийся из аренды голкипер Одоевский. Вместе с ним Сергей Семак с первых минут выпустил на поле Алипа, Караваева, Чистякова, Горшкова, Васильева, Ерохина, Мантуана, Артура, Педро и Сергеева.

В дебюте активно себя проявил Педро, за фол на котором схлопотал предупреждение капитан областной команды Суханов. Мог забить Козлов, но не сумел переиграть Одоевского, а открыть счёт удалось Александру Ерохину. Несмотря на отсутствие пропущенных мячей до перерыва, Семак заменил Одоевского на Кержакова. Появились в составе «Зенита» Сутормин, Коваленко и Бакаев. Чуть позже на поле появился Изидор, заменивший Мантуана. «Ленинградец» имел шанс вырвать почётную ничью в этом матче, но Алип ликвидировал опасность, итог – 1:0 в пользу «Зенита».

Наиболее ожидаемой трансферной новостью, связанной с «Зенитом», может стать появление в стане чемпиона России спартаковского бомбардира Александра Соболева. Особенно интересно было бы узнать мнение Владимира Быстрова и Артёма Дзюбы.


 

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