ента новостей

11:54
В Ленобласти нетрезвый мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП
11:47
В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотических веществ
11:44
В центре Петербурга по «горячим следам» задержали автоугонщика
11:40
В Гатчине пожилой мужчина поверил в быстрые деньги интернет-вкладов и потерял 170 тысяч рублей
11:13
Артем Дзюба разорвал контракт с турецким клубом. «Зенит» не проявляет интереса к своему бывшему нападающему
10:29
В Приморском районе 15-летняя девушка выжила после падения с 9-го этажа
09:46
Тариф «60 минут» стал мегапопулярным
09:12
Спортсменка Корабелки вновь на пьедестале почета
08:48
Взаимодействуем с Ташкентом
08:28
Патриотическое воспитание продолжается
23:34
Котенков будет лишён членства в «Единой России» за дискредитацию
22:11
После поражения от «Урала» волейбольное «Динамо-ЛО» обыграло новосибирский «Локомотив» (3–2)
18:47
Выставка «ДИСК: “сумасшедший корабль” искусства 1920-х»
18:19
Ева Польна приглашает на WHITE SHOW PARTY 8 декабря в Петербурге
18:11
В Мариинском дворце впервые прошел «Большой этнографический диктант»
17:06
Петербургские сторонники «Единой России» провели «РосКвиз», посвященный Дню народного единства
17:03
В Красносельском районе пожилые супруги-пенсионеры заживо сгорели на пожаре
16:58
Начался визит делегации Петербурга в Республику Узбекистан
16:22
Депутаты и сотрудники ЗакС отправят на Донбасс более тысячи книг
16:19
Прокуратура Московского района потребовала устранить нарушения жилищных прав граждан
16:11
В Петербурге задержали мигранта, обманувшего пенсионерку
16:07
В Петербурге задержали пьяного мужчину, который неправомерно завладел каршеринговым автомобилем
15:51
В Ленобласти «Мицубиши» насмерть сбила 48-летнего пешехода
15:44
Во Фрунзенском районе задержали мужчину, который похитил автомобиль
15:41
В Петербурге задержали злоумышленника, который напал на продавца магазина
15:04
Второй фестиваль искусств «Время Стравинского»
14:59
В Петербурге задержали злодеев, которые напали на мужчину и похитили у него имущество
14:43
Ладожский мост будет разведен для прохода вниз по реке барже – буксирного состава «Стрим» + «Капитан Александров» + «ОТ-2437»
14:41
Региональный оператор проекта «Билет в будущее» в Санкт-Петербурге принял участие в конференции, посвященной карьерному проектированию
14:36
Отличившимся в спецоперации на Украине росгвардейцам вручили государственные награды в Ленобласти
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Артем Дзюба разорвал контракт с турецким клубом. «Зенит» не проявляет интереса к своему бывшему нападающему

Артем Дзюба разорвал контракт с турецким клубом. «Зенит» не проявляет интереса к своему бывшему нападающему

0
50
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Google
Артем Дзюба разорвал контракт с турецким клубом. «Зенит» не проявляет интереса к своему бывшему нападающему

Российский форвард Артем Дзюба по соглашению сторон расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который провел 5 матчей и забил 1 гол. Специалисты уверены, что нападающий, получавший малое количество игрового времени в Турции, вернется в РПЛ. В российском первенстве осталось провести один тур до большого перерыва, а букмекеры полагают, что никто не сможет составить конкуренцию питерскому «Зениту». БК Ubet, с обзором которой можно ознакомиться на Bookmaker Ratings, предоставляет на футбольные события, в том числе и на игры РПЛ, широкую роспись.  

Интерес к Дзюбе проявляет сразу несколько российских клубов, однако среди них нет «Зенита», сообщают инсайдеры. Нападающий на протяжении семи лет имел контракт с клубом из Санкт-Петербурга 

За «Зенит» Дзюба провел 249 матчей, в которых сумел отличиться 108 раз. 

Вместе с «Зенитом» он четырежды становился чемпионом России, по два раза побеждал в Кубке России и Суперкубке России. 

Кроме того, Дзюба провел 55 матчей и забил 30 мячей за сборную России, став настоящим национальным героем во время домашнего чемпионата мира 2018 года. 

Тем не менее, за пределами поля Артем Дзюба зачастую попадал в скандалы, которые создали нападающему крайне неоднозначную репутацию.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-08-2022, 21:46
Дзюба может оказаться в турецком клубе «Адана Демирспор», но есть нюансы
31-10-2022, 09:10
Бывший форвард «Зенита» намерен вернуться в Россию
6-02-2015, 21:57
Александр Панов: Дзюба — «красная лошадка»
2-02-2015, 21:19
Дзюба перейдёт в «Зенит» летом
9-11-2020, 00:11
Артём Дзюба забил победный гол «Краснодару»
9-04-2016, 17:00
Дзюба в Клубе-100, «Зенит» продолжает борьбу за титул

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 11:54
В Ленобласти нетрезвый мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП
0
96
Вчера, 15:51
В Ленобласти «Мицубиши» насмерть сбила 48-летнего пешехода
0
222
6-11-2022, 15:10
В Красносельском районе произошло ДТП с участием автобуса
0
120
6-11-2022, 12:48
В Ленобласти фура насмерть сбила пенсионера
Наверх