Артем Дзюба разорвал контракт с турецким клубом. «Зенит» не проявляет интереса к своему бывшему нападающему

Российский форвард Артем Дзюба по соглашению сторон расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который провел 5 матчей и забил 1 гол. Специалисты уверены, что нападающий, получавший малое количество игрового времени в Турции, вернется в РПЛ. В российском первенстве осталось провести один тур до большого перерыва, а букмекеры полагают, что никто не сможет составить конкуренцию питерскому «Зениту». БК Ubet, с обзором которой можно ознакомиться на Bookmaker Ratings, предоставляет на футбольные события, в том числе и на игры РПЛ, широкую роспись.

Интерес к Дзюбе проявляет сразу несколько российских клубов, однако среди них нет «Зенита», сообщают инсайдеры. Нападающий на протяжении семи лет имел контракт с клубом из Санкт-Петербурга

За «Зенит» Дзюба провел 249 матчей, в которых сумел отличиться 108 раз.

Вместе с «Зенитом» он четырежды становился чемпионом России, по два раза побеждал в Кубке России и Суперкубке России.

Кроме того, Дзюба провел 55 матчей и забил 30 мячей за сборную России, став настоящим национальным героем во время домашнего чемпионата мира 2018 года.

Тем не менее, за пределами поля Артем Дзюба зачастую попадал в скандалы, которые создали нападающему крайне неоднозначную репутацию.