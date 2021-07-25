Кухарчук забил первым, но «Зенит» отыгрался и победил

До матча с «Химками» победа «Зенита» сомнений не вызывала, однако она не оказалась слишком лёгкой. «Питерец.ру» обратил внимание на стартовый состав, который выпустил на гостевой матч первого тура Сергей Семак. В воторах – Кержаков, в обороне – Дос Сантос, Ракицкий, Ловрен и Караваев, в центре поля – Кузяев, Вендел, Оздоев и Мостовой, в атаке – Азмун и Дзюба.

Счёт открыли хозяева «Арены Химки»: отличился Илья Кухарчук, который забил с добивания. Но петербуржцы очень быстро сравняли счёт усилиями Сердара Азмуна. Ничейный счёт продержался до 72-й минуты, когда ворота Лантратова сумел поразить Александр Ерохин. После этого главный тренер «Химок» Игорь Черевченко заменил Кухарчука, а «Зенит» забил ещё раз. Это Алексей Сутормин реализовал пенальти, и «сине-бело-голубые» повели в два мяча. Вскоре после этого мог забить ивуариец Себай, однако выручил Михаил Кержаков. Итог – победа «Зенита» со счётом 3:1.

А вот «Ростов» Валерия Карпина в стартовом туре проиграл дома московскому «Динамо» (0:2), голы забили Захарян и Тюкавин.