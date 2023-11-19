Азербайджанский «Нефтчи» обыграл «Зенит» со счётом 2:1 в товарищеском матче, дубль сделал Мирзов

Пока в чемпионате РПЛ перерыв – петербургский «Зенит» сыграет выездной матч с «Сочи» 25 ноября. Пришло время для товарищеской игры, и соперником чемпиона России стал бакинский «Нефтчи». В начале матча прошла символическая церемония ухода из большого футбола Руслана Абышова, проведшего более полусотни матчей за сборную Азербайджана.

«Питерец.ру» обратил внимание на бывшего игрока ФК «Тосно» в составе бакинцев Мирзова – он и стал героем матча. Поигравший за московский «Спартак» Мирзов открыл счёт уже на 9-й минуте. Ни защитник петербуржцев Даниил Круговой, ни зенитовский вратарь Денис Адамов помешать Мирзову не сумели.

Сергей Семак выставил на матч с «Нефтчи» экспериментальный состав, и это сказалось на результате. В перерыве и во втором тайме тренерский штаб «сине-бело-голубых» провёл множество замен. Ещё до перерыва повреждение получил Густаво Мантуан, которого на 35-й минуте заменил Владислав Саусь. Поучаствовали в матче Артур Чёрный, Артемий Косогоров, Никита Терещук, Роман Колмаков и Артём Касимов.

Автором единственного гола «Зенита» в ворота Джафарова стал Ду Кейрос, которому ассистировал Круговой. Забить Кейрос смог лишь с добивания, так как с первым его ударом голкипер «Нефтчи» совладал.