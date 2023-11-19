ента новостей

01:09
МХЛ: победа «СКА-1946» над клубом «АКМ-Юниор» со счётом 3:1, а МХК «Динамо» обыграло сверстников из «Атланта» – 2:1
00:45
Азербайджанский «Нефтчи» обыграл «Зенит» со счётом 2:1 в товарищеском матче, дубль сделал Мирзов
19:37
СКА реализовал единственное удаление в составе «Локомотива» за весь матч и выиграл в Ярославле со счётом 2:1, набрав 36 очков после 31 матча чемпионата КХЛ
11:53
В Пушкине на территории парка нашли новорожденного ребенка
11:41
«Театральный проект 27» выдаст «Ключ от 505-й»
11:30
В Петербурге прошёл Молодёжный форум «Культурный код — 2023»
11:22
Во Французском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
11:11
В Красносельском районе лжесантехник обокрал пенсионерку
10:56
На Звездной улице ограбили ювелирный салон
10:34
В Петербурге объявлены победители конкурса «Высокое искусство»
09:50
Лености мосто через Свирь разведут для прохода вниз по реке теплохода «Тетис»
09:42
«Единая Россия» запустила благотворительную акцию «Серебряная ёлка»
01:00
После поражения гандбольного «Зенита» в Москве от ЦСКА «Зенит – УОР №1» в Санкт-Петербурге выиграл два домашних матча из четырёх
23:13
ВХЛ: «СКА-Нева» в овертайме уступила «Ижстали» (1:2), а петербургское хоккейное «Динамо» обыграло «Торос» со счётом 2:0
19:37
Невском районе ущут водителя на белой автомашине, сбившего 13-летнего подростка
17:58
В честь 100-летия службы участковых уполномоченных полиции в Петербурге прозвучал полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости
15:10
В Невском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика
14:37
В Кировском районе мужчина гасмерть забил свою мать
14:19
В Петербурге задержали подозреваемую в краже у пенсионерки
00:55
Гала-концерт звёзд оперы и балета состоялся в Михайловском театре: мероприятие посетил председатель ЗакСа Александр Бельский
21:42
Рендулич, Фальковский, Поляков, Алистров и Хайруллин забросили шайбы в победном для СКА матче с «Северсталью»
19:14
«Динамо-ЛО» победило клуб НОВА, проиграв первый сет: Марко Ивович набрал 20 очков
00:32
Петербургский волейбольный «Зенит» в четырёх партиях проиграл московскому «Динамо» и откатился на восьмое место в Суперлиге
00:09
Петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Ижсталь» со счётом 5:1, но отстаёт от зоны плей-офф в ВХЛ на 5 очков
23:46
«СКА-Нева» не сумела забить пермскому «Молоту» и проиграла со счётом 0:2
01:51
Волейбольная «Ленинградка» на тай-брейке смогла обыграть калининградский «Локомотив» в 7-м туре Суперлиги
01:11
Молодёжное хоккейное «Динамо» из Санкт-Петербурга в овертайме одолело «Крылья Советов» - 3:2
00:44
СКА победил в Казани «Ак Барс» со счётом 4:2, дубль сделал Василий Глотов
20:44
Теннис: Даниил Медведев победил Андрея Рублёва на Итоговом турнире АТР и теперь сыграет со Зверевым и Алькарасом
10:51
Александр Кержаков – больше не главный тренер «Спартака»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Азербайджанский «Нефтчи» обыграл «Зенит» со счётом 2:1 в товарищеском матче, дубль сделал Мирзов

Азербайджанский «Нефтчи» обыграл «Зенит» со счётом 2:1 в товарищеском матче, дубль сделал Мирзов

0
2
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
Игра проходила в Баку на стадионе «Нефтчи Арена».

Пока в чемпионате РПЛ перерыв – петербургский «Зенит» сыграет выездной матч с «Сочи» 25 ноября. Пришло время для товарищеской игры, и соперником чемпиона России стал бакинский «Нефтчи». В начале матча прошла символическая церемония ухода из большого футбола Руслана Абышова, проведшего более полусотни матчей за сборную Азербайджана.

«Питерец.ру» обратил внимание на бывшего игрока ФК «Тосно» в составе бакинцев Мирзова – он и стал героем матча. Поигравший за московский «Спартак» Мирзов открыл счёт уже на 9-й минуте. Ни защитник петербуржцев Даниил Круговой, ни зенитовский вратарь Денис Адамов помешать Мирзову не сумели.

Сергей Семак выставил на матч с «Нефтчи» экспериментальный состав, и это сказалось на результате. В перерыве и во втором тайме тренерский штаб «сине-бело-голубых» провёл множество замен. Ещё до перерыва повреждение получил Густаво Мантуан, которого на 35-й минуте заменил Владислав Саусь. Поучаствовали в матче Артур Чёрный, Артемий Косогоров, Никита Терещук, Роман Колмаков и Артём Касимов.

Автором единственного гола «Зенита» в ворота Джафарова стал Ду Кейрос, которому ассистировал Круговой. Забить Кейрос смог лишь с добивания, так как с первым его ударом голкипер «Нефтчи» совладал.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-07-2023, 22:31
Футбольный «Зенит» обыграл «Фенербахче» с серии пенальти на Кубке PARI Премьер: Кержаков отбил два удара
28-07-2019, 20:30
«Зенит» продолжает побеждать, а Азмун и Дзюба – забивать
20-09-2017, 23:05
«Тосно» пробилось в 1/8 финала Кубка России, ЦСКА и «Краснодар» вылетели
7-10-2023, 21:46
«Зенит» ожидаемо победил «Сочи» со счётом 2:0, голы забили Клаудиньо и Кассьерра
26-07-2023, 00:48
Мантуан и Клаудиньо забили за «Зенит» в выигранном командой Сергея Семака кубковом поединке с «Ахматом»
27-08-2016, 20:27
«Зенит» отгрузил «Амкару» три мяча, победным стал гол Жулиано

Происшествия на дорогах

0
77
Вчера, 11:22
Во Французском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
0
112
17-11-2023, 15:10
В Невском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
893
8-11-2023, 11:18
В Петергофе иномарка сбила 19-летнюю девушку
0
430
7-11-2023, 13:52
В Курортном районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
Наверх