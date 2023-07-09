Футбольный «Зенит» обыграл «Фенербахче» с серии пенальти на Кубке PARI Премьер: Кержаков отбил два удара

Матч с «Фенербахче» стал для «Зенита» третьим в рамках Кубка PARI Премьер. До этого коллектив Сергея Семака одолел азербайджанский «Нефтчи» 3:1 (голы у «сине-бело-голубых» тогда забили Мантуан, Клаудиньо и Бакаев), после чего проиграл сербской «Црвене Звезде» 1:2 (у «Зенита» отличился Ду Кейрос).

«Питерец.ру» перечисляет стартовый состав «Зенита» в поединке с «Фенербахче»: в воротах – Васютин, в защите – Караваев, Чистяков, Ренан, Дуглас Сантос, полузащита – Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Мантуан, в атаке – Малком и Кассьерра. Уже по ходу первого тайма Семаку пришлось проводить замену: Клаудиньо травмировался, и вместо него на поле появился Васильев. А открыть счёт до перерыва пару раз мог Кассьерра – не повезло.

На второй тайм в воротах «Зенита» появился Кержаков, а место в опорной зоне вместо Барриоса занял новичок Коваленко. В дальнейшем на поле в составе «Зенита» вышли Алип, Мостовой, Бакаев, Сутормин, Адамов, Круговой и Ерохин. Серия 11-метровых началась точным ударом Малкома и завершилась со счётом 4:3 в пользу «Зенита» после двух «сэйвов» Кержакова.

Турнир продолжится матчем 12 июня, в котором «Фенербахче» сыграет с лидером – «Црвеной Звездой» на стадионе «Смена СДЮШОР – Академия «Зенита».