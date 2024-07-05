В Суперфинал чемпионата России по шахматам через Высшую лигу пробились Евгений Наер, Артём Тимофеев, Рудик Макарян, Арсений Нестеров, Алексей Дреев и Давид Паравян, а петербургский гроссмейстер Линчевский проиграл в 9-м туре и занял 10-е место

Полный драматизма 9-й тур Высшей лиги не закончился в «основное время»: три участника вынуждены были играть дополнительно, чтобы определить судьбу двух «выходящих мест». Но «Питерец.ру» начнёт с неудачи Даниила Линчевского, который единолично лидировал в таблице Высшей лиги, но сегодня проиграл амбициозному Арсению Нестерову. Возможно, Линчевскому не стоило отказываться от борьбы за победы, когда он играл белыми фигурами в предыдущем туре. А Нестеров провалил старт (1 очко после 3-го тура), но после этого выиграл ещё четыре партии, включая и сегодняшнюю – белыми у петербуржца Линчевского.

Победителем Высшей лиги стал Евгений Наер, который быстро сделал ничью с Дреевым и дождался завершения турнира: его призовые составят более полумиллиона рублей. Второе место занял Артём Тимофеев, победивший Ивана Розума. Бронза досталась международному мастеру Рудику Макаряну, который выиграл у гроссмейстера Дмитрия Кокарева. Четвёртым из-за скверного характера дополнительного коэффициента стал Нестеров, набравший те же 6 очков, что и тройка победителей.

Судьбу пятой и шестой путёвок в Суперфинал решил шахматный «тай-брейк», на котором удача улыбнулась 55-летнему Алексею Дрееву и Давиду Паравяну (оба – из Москвы).