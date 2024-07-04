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Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Линчевский продолжает единолично лидировать в Высшей лиге – 5 очков после 7-го тура, на пол-очка меньше набрал Сакаев

Петербургский гроссмейстер Линчевский продолжает единолично лидировать в Высшей лиге – 5 очков после 7-го тура, на пол-очка меньше набрал Сакаев

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Москвич Давид Паравян (на фото) не смог белыми победить Линчевского в партии 7-го тура.

«Питерец.ру» отмечает, что уже два петербургских шахматиста всерьёз претендуют на попадание в Суперфинал чемпионата России по итогам Высшей лиги, которая в этом году проходит в Нижнем Новгороде – это гроссмейстеры Даниил Линчевский и Константин Сакаев. Захвативший лидерство в 6-м туре Линчевский на этот раз играл с Давидом Паравяном, итог этой партии – ничья. У Линчевского – 5 очков и чистое первое место (следующим соперником петербуржца будет курганец Сергей Дрыгалов).

Преследуют лидера сразу 11 шахматистов: Сакаев, Паравян, Дрыгалов, Дмитрий Лаврик, Евгений Наер, Клементий Сычёв, Дмитрий Кокарев, Рудик Макарян, Алексей Дреев и Арсений Нестеров. Побед из них в этом туре добились двое: 55-летний Дреев обыграл 13-летнего Ивана Землянского, а Нестеров сломил сопротивление Никиты Матиняна.

Петербуржцы Максим Туров и Артём Зубрицкий без особой борьбы согласились на ничью, у обоих теперь – по 4 очка. А Савва Ветохин после проигрыша Сакаеву не смог победить нижегородца Антона Яценко, даже не имеющего официального звания ФИДЕ. У Ветохина и Землянского – по 3,5 очка, чем оба вряд ли довольны.

Соперник Зубрицкого по 8-му туру Иван Розум одержал победу над делавшим до этого только ничьи Егором Кошуляном.



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