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Питерец.ру » Спорт » После 8-го тура Высшей лиги Наер и Линчевский набрали по 5,5 очков, Паравян, Лаврик, Тимофеев, Дреев, Кокарев, Макарян, Сакаев, Цветков, Нестеров, Розум и Сергей Дрыгалов – по 5

После 8-го тура Высшей лиги Наер и Линчевский набрали по 5,5 очков, Паравян, Лаврик, Тимофеев, Дреев, Кокарев, Макарян, Сакаев, Цветков, Нестеров, Розум и Сергей Дрыгалов – по 5

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Новгородский гроссмейстер Нестеров (на фото) станет соперником петербуржца Линчевского в заключительном туре.

Изучая таблицу Высшей лиги чемпионата России по шахматам, «Питерец.ру» предвкушает драматичную развязку. Лидируют двое гроссмейстеров – москвич Евгений Наер и Даниил Линчевский из Санкт-Петербурга, набравшие по 5,5 очков. Между собой они уже сыграли вничью в 5-м туре, поэтому Наер завершит турнир партией белыми с Алексеем Дреевым, а вот Линчевскому предстоит чёрными выяснять отношения с подтянувшимся к лидерам Арсением Нестеровым. Новгородец Нестеров в 1-м туре потерпел фиаско в партии с Артёмом Пингиным, но впоследствии одержал три победы, у представляющего столицу Дреева – 2 победы и 6 ничьих.

В этом туре было много ничьих в верхней части таблицы (лишь Наер победил Клементия Сычёва), однако в целом борьба шла бескомпромиссная. Гроссмейстер из города на Неве Константин Сакаев заключил мир со столичным IM Дмитрием Лавриком: оба набрали по 5 очков, но Сакаев занимает по дополнительным показателям 10-е место, а Лаврик – 4-е. Очень хорошие шансы попасть в Суперфинал имеет москвич Давид Паравян (5 очков), у которого и коэффициент отличный, и белый цвет в партии с уступающим ему в рейтинге ФИДЕ земляком Андреем Цветковым.

Савва Ветохин чёрными победил Артёма Гоголева и набрал 4,5 очка, расположившись на 20-м месте.


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