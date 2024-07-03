Петербургский гроссмейстер Даниил Линчевский победил юного шахматного таланта Ивана Землянского в 6-м туре Высшей лиги и единолично возглавил турнирную таблицу, набрав 4,5 очка

«Питерец.ру» рад за гроссмейстера Даниила Линчевского, сумевшего возглавить таблицу Высшей лиги по итогам 6-го тура. Линчевский смог выиграть эндшпиль «ладья против слона» и набрав 4,5 очка. Впереди у петербургского шахматиста – партия с Давидом Паравяном, позади – восьмёрка конкурентов.

Преследуют Линчевского набравшие по 4 очка гроссмейстеры Евгений Наер, Сергей Дрыгалов, Дмитрий Кокарев, Артём Тимофеев, Клементий Сычёв, Константин Сакаев и Паравян, а также международные мастера Рудик Макарян и Дмитрий Лаврик. В своеобразном «петербургском дерби» Сакаев в этом туре победил Савву Ветохина (3 очка).

Петербуржцы Максим Туров и Артём Зубрицкий входят в большую группу шахматистов, набравших по 3,5 очка – они расположились на местах с 11-го по 21-е. Проигравший в прошлом туре Зубрицкий победил Максима Попова, а Туров сыграл вничью с Артёмом Пингиным.

Ветохин в случае победы в следующем туре над нижегородцем Яценко подтянется к группе лидеров, а четвёрка других петербуржцев сохраняет шансы на попадание в Суперфинал.

Слегка сбавили победный темп забуксовавшие на старте Высшей лиге гроссмейстеры Арсений Нестеров и Вадим Звягинцев, ранее одержавшие по две победы подряд. На этот раз оба сыграли свои партии вничью.



