Хоккеист Мичков выбран «Филадельфией» под 7-м номером драфта НХЛ – 2023, при этом защитник Дмитрий Симашев стал 6-м номером драфта, попав в «Аризону»

«Питерец.ру» не удивлён итоговому 7-му месту Матвея Мичкова из СКА, который даже не смог стать лучшим россиянином на этом традиционном для хоккейной Северной Америки шоу. Драфт – это большие ожидания, которые не всегда сбываются.

На этот раз в выигрыше оказался защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев, который получил очень высокий 6-й номер. Симашева выбрала «Аризона», но вряд ли 18-летний игрок обороны отправится в НХЛ уже этой осенью. Статистики уже вспомнили, что лишь несколько отечественных защитников выбирались на драфте НХЛ под более высокими номерами, чем Симашев. Это 2-й номер драфта 1994 года Олег Твердовский, сделавший блестящую карьеру и в НХЛ, и в КХЛ. В 1996 году Андрей Зюзин под тем же 2-м номером клубом «Сан-Хосе» (после возвращения из НХЛ Зюзин играл в СКА). Выступал в СКА и Виталий Вишневский – 5-й номер драфта НХЛ в 1998 году (для сравнения: Дмитрий Калинин тогда был выбран только под 18-м номером). А в XXI никто из российских игроков обороны не был выбран выше Симашева – ни Иван Проворов, ни Михаил Сергачёв.

А что же Мичков? Уступив символическое первенство по перспективности среди россиян Симашеву, выбранный сразу после ярославца Матвей пообщался с иностранными журналистами.