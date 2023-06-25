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Питерец.ру » Спорт » Хоккеист СКА Матвей Мичков уже приехал в Нью-Йорк: скоро состоится драфт НХЛ

Хоккеист СКА Матвей Мичков уже приехал в Нью-Йорк: скоро состоится драфт НХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.sport-express.ru
Шансы Мичкова на драфте – тема обсуждения для экспертов и любителей хоккея.

«Питерец.ру» предполагает, что итоговый номер Матвея Мичкова на драфте НХЛ – 2023 является вопросом престижа отечественного хоккея. В то же время, сам по себе факт выбора молодого хоккеиста под первым номером драфта не делает его суперзвездой автоматически.

Стало известно, что Мичков, которому в декабре исполнилось 18 лет, по мнению хоккейных специалистов должен котироваться на предстоящем выборе новичков довольно высоко. В то же время, североамериканские обозреватели ждут чуть большего от других потенциальных игроков клубов НХЛ – Коннора Бедарда, Адама Фантилли, Лео Карлссона и хоккеиста с актёрским именем Уилл Смит. Считается, что Бедард почти гарантированно будет выбран под номером один.

К тому же муссируются слухи о сложном, если не сказать – вздорном характере талантливого юниора Мичкова. Вряд ли заокеанские тренеры захотят идти на поводу «зелёного» новичка, и процедура притирки к НХЛовским нравам неизбежна.

Очень интересно было бы узнать мнение тех россиян, кому довелось быть выбранным под престижнейшим первым номером на НХЛовском драфте. Этим могут похвастаться бывшие игроки петербургского СКА Илья Ковальчук (2001) и Наиль Якупов (2012), а также форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (2004).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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