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Питерец.ру » Спорт » В 1-м туре шахматного турнира «Мемориал Корчного» победы одержали Линчевский, Зубрицкий, Епишин, Власенко и Гетьман

В 1-м туре шахматного турнира «Мемориал Корчного» победы одержали Линчевский, Зубрицкий, Епишин, Власенко и Гетьман

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
moscowchess.org
Соперник прошлогоднего победителя «Мемориала Корчного» Вадима Звягинцева (на фото) на партию не явился.

Шахматный турнир «Мемориал Корчного», имеющий статус этапа Кубка России, начался в Санкт-Петербурге. «Питерец.ру» подчёркивает: в турнире принимают участие сотни шахматистов, поэтому первоочередное внимание – к представителям города на Неве.

В первой десятке по текущему рейтингу ФИДЕ (рейтинговый лидер – москвич Вадим Звягинцев, победитель «Мемориала Корчного» в прошлом году) можно увидеть двух петербуржцев – гроссмейстера Даниила Линчевского (фигурирующего и на сайте шахматной федерации Ленобласти с рейтингом 2560) и международного мастера Артёма Зубрицкого. В стартовом туре Линчевский победил Вячеслава Дударева, а Зубрицкий одолел Антона Бугаева.

58-летний Владимир Епишин имеет 11-й рейтинг «Мемориала Корчного»: в первом туре бронзовый призёр чемпионата СССР – 1991 Епишин справился с Марией Афанасьевой и теперь сыграет с Альбертом Сином. Занявший 35-е место в Высшей лиге – 2023, но победивший в Новокузнецке двух гроссмейстеров (Шомоева и Кокарева) петербуржец Мирослав Власенко (рейтинг – 2386) обыграл Сергея Курбанова.

Петербурженка Татьяна Гетьман справилась с Даниилом Погореловым, родившимся в 2013 году. Марина Кузнецова (14-е место в Новокузнецке) оказалась сильнее Семёна Фёдорова.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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