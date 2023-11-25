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Питерец.ру » Спорт » Петербургские гроссмейстеры Даниил Линчевский и Алексей Гоганов в очной дуэли в 9-м туре «Кубка губернатора Югры» могут определить победителя турнира

Петербургские гроссмейстеры Даниил Линчевский и Алексей Гоганов в очной дуэли в 9-м туре «Кубка губернатора Югры» могут определить победителя турнира

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
В случае, если Линчевский и Гоганов сыграют вничью, их может опередить кто-то из семёрки преследователей, у которых на пол-очка меньше.

«Питерец.ру» удовлетворённо констатирует, что двое петербуржцев по итогам 8-го тура шахматного турнира «Кубок губернатора Югры» имеют наибольшие шансы стать победителями. Речь идёт о гроссмейстерах Алексее Гоганове и иногда представляющим и Ленобласть Данииле Линчевском, которые выиграли свои партии 8-го тура и вместе лидируют на турнире.

Гоганов одержал уже третью победу подряд: вслед за юными Артёмом Пингиным и Николаем Жиделёвым был обыгран и международный мастер из Челябинской области Ярослав Ремизов. Так гроссмейстер Гоганов набрал 6 очков из 8 возможных, столько же – у победившего Сергея Волкова Линчевского. Однако дополнительные показатели Гоганова таковы, что ничья в 9-м туре вряд ли позволит кому-то из них взойти на первое место.

Набрав после ничьей с Романом Кезиным (Новосибирская область) 5,5 очков, петербуржец Кирилл Шубин занимает промежуточное 7-е место и готовится сыграть в заключительном туре чёрными с Пингиным. А вот гроссмейстер Сергей Лобанов сейчас не входит даже в первую двадцатку – 4,5 очка после ничьей с новосибирцем Леонидом Левченко. Те же 4,5 очка набрал рейтинг-фаворит «Кубка губернатора Югры» Нестеров (рейтинг ФИДЕ – 2597). Мирослав Власенко белыми победил Татьяну Гетьман.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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