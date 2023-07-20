ента новостей

20:22
В 4-м туре турнира «Moscow Open – 2023» лучший шахматист Ленобласти Даниил Линчевский сенсационно проиграл белыми, а у женщин лидируют Баделько и Войт
15:52
В Приозерске состоится чемпионат Европы по городошному спорту
15:49
Дети из Белгородской области посетили Мариинский дворец
14:04
Невский экологический оператор совместно с Эко Лэнд презентовали современное решение для санитарной обработки контейнеров
14:02
Росгвардия обеспечивает безопасность альтернативного маршрута в Крым через ДНР
11:48
В двух районах Петербурга с 22 июля планируется закрытие дорожного движения
11:23
В Ленобласти 3-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа
11:17
В Кудрово иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате
11:14
В Тихвине задержали подозреваемого в грабеже
11:06
Работы по ликвидации колейности на большом участке КАД завершены досрочно
11:03
В Любани задержан подозреваемый в нападении на прохожего
10:57
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил 8-летнего мальчика на обычном самокате
10:52
В Петербурге задержали похитителя мотоцикла «Хонда»
10:47
В Петербурге задержали рецидивиста присвоившего деньги с карты пенсионерки
10:40
В Петербурга задержали похитителя автомобиля
03:03
На шахматном турнире «Moscow Open 2023» по 3 очка за 3 тура набрлаи Нестеров, Звягинцев и Захарцов, у женщин лидирует Ирина Василевич
01:29
Не успели продать Малкома, теперь ещё и Клаудиньо уходит в бразильский «Фламенго»?
18:34
Петербургские шахматисты Даниил Линчевский, Кирилл Шубин и Татьяна Гетьман участвуют в XIX турнире «Moscow Open»
17:47
Женское движение Единой России организовало пациентам госпиталей–участникам СВО экскурсию в Исаакиевский собор
17:39
Волонтёры Победы сопроводят парад Военно-морского флота в Петербурге
15:11
Петербургские волонтеры провели акцию по закраске рекламы наркотиков
15:09
Отремонтирован участок шоссе Барыбина в Тосно
15:06
В Петербурге безопасность на репетиции парада ко Дню ВМФ обеспечили росгвардейцы
12:52
Спектакль-фламенко «Фрида» в «Колизее»
12:48
В Петроградском районе открылась площадка для выгула и дрессировки собак
12:43
В Колпино неизвестные повредили банкомат
12:40
Полицейские задержали в Москве подозреваемого в похищении экскаватора в Ленобласти
12:32
Администратор ночного клуба в центре Петербурга изобличена в обмане посетителей
12:27
В Ленобласти 12-летний мальчик на квадроцикле въехал в забор. Пострадал 10-летний пассажир
12:24
В Ленобласти иномарка сбила 7-летнего велосипедиста
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В 4-м туре турнира «Moscow Open – 2023» лучший шахматист Ленобласти Даниил Линчевский сенсационно проиграл белыми, а у женщин лидируют Баделько и Войт

В 4-м туре турнира «Moscow Open – 2023» лучший шахматист Ленобласти Даниил Линчевский сенсационно проиграл белыми, а у женщин лидируют Баделько и Войт

0
76
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
moscowchess.org
Такого удара по престижу ленинградских шахмат не было давно: рейтинг-фаворит проиграл заведомо более слабому оппоненту.

В Международный день шахмат, который отмечается 20 июля, организаторы турнира «Moscow Open» (проводится уже в 19-й раз) сделали участникам сказочный подарок. Дело в том, что в этот день решили совместить два тура, что теоретически могло привести для кого-нибудь часам к 10 с перерывом за 64-хклеточной доской.

Но обладатель второго по силе рейтинга гроссмейстер Даниил Линчевский (2561) решил не дожидаться второй партии за день, и «слился» белыми уже в 4-м туре. «Питерец.ру» знает, что Линчевский указан на странице федерации как представитель Ленобласти, но на московском турнире он фигурирует в протоколе, как петербуржец. В любом случае, проигрыш белыми сопернику из Челябинской области, уступающего по рейтингу более 350 пунктов ЭЛО, удивляет. Теперь Линчевский просто обязан обыгрывать в 5-м туре Артёма Наумова, чей рейтинг не достигает даже 1500.

Если в «открытом» (мужском) турнире по итогам 4-го тура лидеров стало шестеро (100 % очков набрали Арсен Кухмазов, Сергей Волков, Рудик Макарян, Арсений Нестеров, Илья Ильюшенок и Егор Быков, то у женщин добыть 4 очка смогли лишь две шахматистки (Ольга Баделько и Дарья Войт). У петербурженки Татьяны Гетьман – 3 очка и партия с Алёной Гармаш в 5-м туре.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Сегодня, 03:03
На шахматном турнире «Moscow Open 2023» по 3 очка за 3 тура набрлаи Нестеров, Звягинцев и Захарцов, у женщин лидирует Ирина Василевич
Вчера, 18:34
Петербургские шахматисты Даниил Линчевский, Кирилл Шубин и Татьяна Гетьман участвуют в XIX турнире «Moscow Open»
10-05-2023, 00:29
Ян Непомнящий проиграл Фабиано Каруане в 4-м туре шахматного супертурнира в Бухаресте, Дин Лижэнь – очередная ничья
27-06-2023, 18:47
Евгения Овод и Дарья Юрасова выиграли свои партии 2-го тура шахматной Высшей лиги в Новокузнецке, а лидерами стали Екатерина Гольцева и юная Алёна Волчкова из Курганской области
5-07-2023, 17:32
Марина Кузнецова заняла 14-е место в женской шахматной Высшей лиге, завершившейся в Новокузнецке, Анастасия Боднарук – 16-я, Татьяна Гетьман – 17-я, а победила Екатерина Гольцева
3-07-2023, 19:21
В 7-м туре шахматной Высшей лиги в Новокузнецке победы одержали Анастасия Боднарук, Татьяна Гетьман и Евгения Овод, а Анна Шухман выиграла у рейтингового лидера

Происшествия на дорогах

0
111
Сегодня, 11:17
В Кудрово иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате
0
87
Сегодня, 10:57
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил 8-летнего мальчика на обычном самокате
0
126
Вчера, 12:27
В Ленобласти 12-летний мальчик на квадроцикле въехал в забор. Пострадал 10-летний пассажир
0
111
Вчера, 12:24
В Ленобласти иномарка сбила 7-летнего велосипедиста
Наверх