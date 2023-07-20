В 4-м туре турнира «Moscow Open – 2023» лучший шахматист Ленобласти Даниил Линчевский сенсационно проиграл белыми, а у женщин лидируют Баделько и Войт

В Международный день шахмат, который отмечается 20 июля, организаторы турнира «Moscow Open» (проводится уже в 19-й раз) сделали участникам сказочный подарок. Дело в том, что в этот день решили совместить два тура, что теоретически могло привести для кого-нибудь часам к 10 с перерывом за 64-хклеточной доской.

Но обладатель второго по силе рейтинга гроссмейстер Даниил Линчевский (2561) решил не дожидаться второй партии за день, и «слился» белыми уже в 4-м туре. «Питерец.ру» знает, что Линчевский указан на странице федерации как представитель Ленобласти, но на московском турнире он фигурирует в протоколе, как петербуржец. В любом случае, проигрыш белыми сопернику из Челябинской области, уступающего по рейтингу более 350 пунктов ЭЛО, удивляет. Теперь Линчевский просто обязан обыгрывать в 5-м туре Артёма Наумова, чей рейтинг не достигает даже 1500.