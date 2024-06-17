Евро – 2024: Англия скромно победила Сербию, единственный мяч забил Джуд Беллингем

«Питерец.ру» решил углубиться в историю, вспомнив нелёгкий путь сборной Югославии после чемпионата мира 1990 года, где команда, главной звездой которой был Драган Стойкович, лишь по пенальти проиграла аргентинцам с Марадоной в четвертьфинале. На Евро – 1992 югославов не пустили по политическим причинам, и вновь команда с таким названием появилась на полях ЧМ – 1998 во Франции (проигрыш в 1/8 финала голландцам в равном матче). После этого отделилась Черногория, и на крупнейшие футбольные турниры иногда попадает сборная Сербии: особых достижений не замечено.

Вот и на этот раз сербы начали континентальное первенство с поражения от действующего вице-чемпиона Европы – сборной Англии. Сербы, которых тренирует тот самый Стойкович, не могут похвастаться россыпью звёзд в составе: 35-летний Душан Тадич растерял былые кондиции, и теперь выходит только на замену. У англичан звёзды в составе есть – Гарри Кейн, Кайл Уокер, Трент Алексанр-Арнольд, Фил Фоден, Джуд Беллингем. Последний и стал автором единственного в этом матче гола, когда на 13-й минуте поразил ворота Райковича после комбинации, в которой участвовали Уокер и Сака.

У сербов будет возможность исправить своё турнирное положение: впереди – Словения (20 июня).



