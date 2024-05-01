Мистическое повторение счёта 69:72 в четвёртом матче серии плей-офф Лиги ВТБ между «Зенитом» и «Уралмашем»

«Питерец.ру» изумлён тем редким для профессионального баскетбола фактом, что один и тот же счёт 72:69 в пользу «Уралмаша» повторился дважды подряд – так завершились третий и четвёртый матчи серии первого раунда плей-офф Единой Лиги ВТБ сезона – 2023/2024. В то время, как ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань» синхронно выиграли свои серии со счётом 3–0 и вышли в полуфинал, команда Хавьера Паскуаля теперь вынуждена будет играть пятый матч, который хотя бы состоится на домашней площадке.

Уже первая четверть понедельничного матча в Екатеринбурге показала, что уральцы настроены снова победить и догнать «Зенит». Легионеры «Уралмаша» Октавиус Эллис, Гарретт Нэвелс и Тайрэлл Нэльсон обеспечили хозяевам паркета преимущество в 7 очков по итогам стартовой четверти. Петербуржцы так и не проснулись до второго перерыва, позволив сопернику повести по итогам второй четверти со счётом 40:25. Получить «-15» к большому перерыву, да ещё и в гостях – прекрасный повод к задушевному разговору Паскуаля с коллективом перед возобновлением игры.

И «Зенит» сумел организовать погоню, но концовка сложилась в пользу команды Милоша Павичевича. Самым результативным игроком матча стал уралмашевский плэймейкер Стэнли Уиттакер (21 очко).