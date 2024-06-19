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Питерец.ру » Спорт » Евро – 2024: Грузия проиграла Турции, Португалия с трудом одолела Чехию, а хорваты упустили победу в матче с абанцами

Евро – 2024: Грузия проиграла Турции, Португалия с трудом одолела Чехию, а хорваты упустили победу в матче с абанцами

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
gettyimages.com
После ничьей в матче между сборными Хорватии и Албании почти нет сомнений, что из группы С в плей-офф выйдут Италия и Испания.

Матчами Грузия – Турция и Португалия – Чехия завершался стартовый тур на чемпионате Европы. «Питерец.ру» не ждал от грузинской сборной победы в матче со значительно более опытной в плане выступления на крупнейших футбольных турнирах планеты турецкой команды (само попадание команды Вилли Саньоля на Евро – 2024 стало историческим достижением).

Главная звезда сборной Грузии – игрок тбилисского «Динамо» «Наполи» Хвича Кварацхелия – вышел в стартовом составе, но единственный гол забил не он, а Микаутадзе. Первый в истории грузинского футбола гол на континентальном первенстве случился на 32-й минуте: к тому времени сборная Турции уже вела в счёте. Первый тайм закончился вничью 1:1, а на 65-й минуте турки забили снова. Попытки грузин отыграться успеха не имели, и в компенсированное ко второму тайму время Актюркоглу установил итоговый счёт 3:1 в пользу коллектива Винченцо Монтеллы.

Вечный Криштиану Роналду вышел в стартовом составе португальцев, которые смогли обыграть чехов (2:1). Но победа далась команде Роберто Мартинеса с огромным трудом: Шику Консейсау забил победный для Португалии гол лишь в компенсированное ко второму тайму время. А сегодня хорваты сыграли матч второго тура с албанцами, счёт – 2:2.

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