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Питерец.ру » Спорт » Евро – 2024 начался с разгрома Шотландии немцами, а Швейцария победила Венгрию 3:1

Евро – 2024 начался с разгрома Шотландии немцами, а Швейцария победила Венгрию 3:1

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Бриль Эмболо (на фото) стал автором третьего мяча швейцарцев в ворота Гулачи.

«Питерец.ру» не забыл, что автором первого гола предыдущего чемпионата Европы по футболу, проходившего в Германии (тогда ещё в ФРГ) стал будущий главный тренер «Зенита» Роберто Манчини (итальянцы тогда сыграли вничью с хозяевами турнира, впоследствии обе команды дошли до полуфинала).

И вот европейское первенство – снова в Германии. Немцы ударно начали, разгромив шотландцев со счётом 5:1. В стартовом составе сборной Германии (главный тренер – Юлиан Нагельсман) вышли такие проверенные бойцы, как Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Илкай Гюндоган, Тони Кроос, а Томас Мюллер появился на поле на 74-й минуте. Эндрю Робертсон не смог вместе со своими товарищами по обороне команды Стива Кларка противостоять «немецкой машине»: уже к перерыву в ворота Ангуса Ганна влетели три мяча, да ещё и защитника Райана Портеуса изнгнали с поля после предъявления ему красной карточки.

Сборную Швейцарии, выступающую в той же группе А, тренирует хорошо знакомый фанатам московского «Спартака» Мурат Якин. Швейцарцы сумели одержать уверенную победу над венграми, хотя до 3-й компенсированной ко второму тайму минуте счёт был всего лишь 2:1. Все вопросы снял лишь точный удар Эмболо (на фото), который воспользовался ошибкой Орбана.

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