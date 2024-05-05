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Питерец.ру » Спорт » После 4-го тура женского командного чемпионата России по шахматам в Сочи вторая петербургская команда опережает первую, а москвичка Алина Бивол проиграла важную партию

После 4-го тура женского командного чемпионата России по шахматам в Сочи вторая петербургская команда опережает первую, а москвичка Алина Бивол проиграла важную партию

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
«СШ ШШ – 1» крупно проиграли крымской «Киммерии», а «СШ ШШ – 2» разошлись миром с с пермячками.

«Питерец.ру» считает главным поединком очередного тура женского «командника» в Сочи матч между московской ШСМ и шахматистками из Татарстана. Валентина Гунина на первой доске переиграла Зарину Шафигуллину, вничью завершились партии Якимова – Баделько и Нагаева – Шухман. Однако москвичкам, до этого просто громивших своих оппоненток, не удалось победить: Алина Бивол проиграла Алисе Нур-Мухамметовой, да ещё и белыми фигурами. Итог – неожиданная ничья 2:2, поскольку по рейтингу столичный квартет сильнее. Осечкой ШСМ воспользовалась уральская команда «Сима-лэнд», легко победившая соперниц из Краснодарского края, счёт – 3,5:0,5. В этой встрече победы одержали Лея Гарифуллина, Наталья Погонина и Екатерина Гольцева. Теперь у ШСМ и «Сима-лэнд» – по 7 очков.

Основная петербургская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» потерпела сокрушительное поражение в борьбе с крымской «Киммерией» – 0,5:3,5. Проиграли свои партии Алёна Гармаш, Виктория Черняк и Дарья Юрасова, и лишь Татьяна Гетьман добилась ничьей. В свете не самого блестящего пока выступления «СШ ШШ – 1» в Сочи возникает вопрос: почему в составе нет, к примеру, чемпионки мира по рапиду Анастасии Боднарук?

«СШ ШШ – 2» завершила вничью поединок с пермской «Пармой».


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