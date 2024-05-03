Петербургские шахматистки разгромлены москвичками в Сочи: проиграли Овод, Гармаш и Гетьман, и только Юрасова смогла сыграть вничью

«Питерец.ру» знает выражение: соперник был сильнее. Встреча 2-го тура командного чемпионата России по шахматам, продолжающегося в Сочи, показала: рейтинг имеет значение. В матче между петербургской женской командой «СШ по шахматам и шашкам – 1» и главным фаворитом турнира – столичной ШСМ – рейтинг каждой из москвичек был выше, чем у оппонентки. Поэтому итог можно признать огорчительным для петербургской шахматной школы, но закономерным.

Валентина Гунина (рейтинг ФИДЕ – 2437) победила Евгению Овод, Ольга Баделько (2386) чёрными выиграла партию у Алёны Гармаш (2156), Алина Бивол (2354) оказалась сильнее Татьяны Гетьман (2164). И только известная петербургская шахматная стримерша Дарья Юрасова (2109) сумела свести вничью партию со своей тёзкой Войт (2341). Счёт 3,5:0,5 в пользу ШСМ не требует дополнительных комментариев: разница в уровне команд очевидна даже далёкому от шахмат читателю.

Вторая петербургская команда с тем же названием выступила значительнее удачнее «основы», победив с тем же счётом 3,5:0,5 ДЮСШ им. М. М. Ботвинника из Москвы (на первой доске вничью сыграли Анна Стяжкина и подающая большие шахматные надежды Диана Преображенская). Сильная команда «Сима-ленд» разгромила белорусок (3,5:0,5).