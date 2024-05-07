В 5-м туре командного чемпионата России в Сочи петербургская «СШ по шахматам и шашкам» проиграла, а матч лидеров – «КПРФ» и ШСМ – завершился вничью

Поражение петербургской команды от «Русской шахматной школы» объяснимо: «Питерец.ру» видит причину в малом количестве гроссмейстеров среди дружины из города на Неве. Точнее, в составе «СШ по шахматам и шашкам» (а так называются все петербургские команды в Сочи) гроссмейстер всего один (Евгений Левин), а из шестёрки соперников – сразу пять: Давид Паравян, Арсений Нестеров, Алексей Гребнев, Владимир Захарцов и Евгений Воробьёв. Итог матча между «СШ ШШ» и «РШФ» – минимальное поражение петербуржцев со счётом 2,5:3,5 (пять ничьих и проигрыш Мирослава Власенко Захарцову).

Всех интересовала битва лидеров – «КПРФ» и ШСМ. Здесь результативных партий было две: «коммунист» Максим Матлаков чёрными не сдержал москвича Вадима Звягинцева, но честь шахматного красного знамени поддержал Павел Понкратов, победивший международного мастера Рудика Макаряна из ШСМ. Итог – 3:3, и теперь борьба за первое место может продолжаться вплоть до завершения заключительного тура, и всё может решить одна партия.

Плохо выступает в Сочи команда Подмосковья, на этот раз уступившая белорусам (Тимур Гареев на первой доске капитулировал перед Денисом Лазавиком, а прекрасно игравший в Сочи год назад Илья Ильюшенок проиграл вторую партию подряд).