В 1-м туре командного чемпионата России в Сочи петербургская «СШ ШШ» разгромлена шахматными коммунистами со счётом 1,5:4,5 очка

Петерургский гроссмейстер Максим Матлаков (на фото) не стал участвовать в избиении своих земляков командой «КПРФ» в стартовавшем в Сочи 1 мая командном чемпионате России. «Питерец.ру» удручён тем, как мужская команда из города на Неве «слилась» в 1-м туре сочинского турнира «шахматным коммунистам». Три партии завершились вничью (Ветохин – Грищук, Зубрицкий – Саркисян и Морозевич – Власенко), а трое петербуржцев сдались. На второй доске единственный гроссмейстер в составе «СШ ШШ» Евгений Левин капитулировал перед Даниилом Дубовым, на пятой Алексей Захаров проиграл Павлу Понкратову, на шестой Никита Афанасьев одолел Всеволода Пономарёва. Теперь петербуржцам нужно срочно поправлять своё реноме.

Столь же крупную победу с итоговым счётом 4,5:1,5 одержали белорусы над крымской «Киммерией». Здесь в партии лидеров команд – Лазавика и Кряквина – была зафиксирована ничья, а на второй доске и вовсе крымчанин Трускавецкий победил Никитенко. Однако на прочих четырёх досках победили белорусские шахматисты – Царук, Стрибук, Зарубицкий и Науменко.

Упорным получилось противостояние двух сильных команд – московской ШСМ и представителей Московской области. Здесь было пять ничьих, а единственную победу одержал Рудик Макарян из ШСМ.



