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Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов с победы стартовал в Высшей лиге, Володар Мурзин тоже выиграл, а вот юный Савва Ветохин был побеждён Павлом Понкратовым

Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов с победы стартовал в Высшей лиге, Володар Мурзин тоже выиграл, а вот юный Савва Ветохин был побеждён Павлом Понкратовым

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Другой петербуржец Мирослав Власенко проиграл молодому гроссмейстеру Арсению Нестерову.

Параллельно с женским чемпионатом Высшей лиги в Новокузнецке начали сражения на чёрно-белой доске и участники мужского турнира. «Питерец.ру» предварительно уже сообщил, что рейтинговыми лидерами здесь являются Евгений Наер (2646), Иван Попов (2637), Давид Паравян и Володар Мурзин, имеющие равный рейтинг ФИДЕ – по 2612 пунктов.

Лидер петербургской команды «СШОР по шахматам и шашкам» на командном чемпионате в Сочи Сергей Лобанов (2547) начал турнир с победы. В первом туре петербуржец одолел воронежского ветерана Сергея Сергиенко (2306). Лобанов вошёл в число промежуточных лидеров после первого тура: всего побед в стартовом раунде добились тринадцать шахматистов. Среди них – Володар Мурзин, Клементий Сычёв и Павел Понкратов. Последний нанёс поражение юному Савве Ветохину, который пока не впечатляет во взрослых турнирах.

В Сочи – 2023 лучший индивидуальный результат показал Илья Ильюшенок, но в Новокузнецке он сразу же проиграл представляющему Кемеровскую область Алексею Грачёву. Петербургский международный мастер Мирослав Власенко тоже испил в стартовом раунде чашу поражения, которую наполнил до краёв Арсений Нестеров. Ничьей против гроссмейстера Михаила Демидова добилась Лея Гарифуллина.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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