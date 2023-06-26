Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов с победы стартовал в Высшей лиге, Володар Мурзин тоже выиграл, а вот юный Савва Ветохин был побеждён Павлом Понкратовым

Параллельно с женским чемпионатом Высшей лиги в Новокузнецке начали сражения на чёрно-белой доске и участники мужского турнира. «Питерец.ру» предварительно уже сообщил, что рейтинговыми лидерами здесь являются Евгений Наер (2646), Иван Попов (2637), Давид Паравян и Володар Мурзин, имеющие равный рейтинг ФИДЕ – по 2612 пунктов.

Лидер петербургской команды «СШОР по шахматам и шашкам» на командном чемпионате в Сочи Сергей Лобанов (2547) начал турнир с победы. В первом туре петербуржец одолел воронежского ветерана Сергея Сергиенко (2306). Лобанов вошёл в число промежуточных лидеров после первого тура: всего побед в стартовом раунде добились тринадцать шахматистов. Среди них – Володар Мурзин, Клементий Сычёв и Павел Понкратов. Последний нанёс поражение юному Савве Ветохину, который пока не впечатляет во взрослых турнирах.

В Сочи – 2023 лучший индивидуальный результат показал Илья Ильюшенок, но в Новокузнецке он сразу же проиграл представляющему Кемеровскую область Алексею Грачёву. Петербургский международный мастер Мирослав Власенко тоже испил в стартовом раунде чашу поражения, которую наполнил до краёв Арсений Нестеров. Ничьей против гроссмейстера Михаила Демидова добилась Лея Гарифуллина.