Петербургский шахматист Даниил Линчевский вошёл в первую десятку на Открытом чемпионате Московской области в Ершово, а победил американский гроссмейстер Тимур Гареев

«Питерец.ру» не мог пройти мимо шахматного Открытого чемпионата Московской области, завершившегося в Ершово: сразу 11 участников представляли Санкт-Петербург, была и участница из Ленинградской области. Самым высокорейтинговым петербуржцем в стартовом списке был Даниил Линчевский. Его рейтинг был шестым в стартовом списке, сразу после Павла Понкратова, Дмитрия Кокарева, Тимура Гареева, Ильи Ильюшенка и Никиты Афанасьева.

По итогам 10 туров победителем стал представляющий сейчас США уроженец Ташкента Тимур Гареев, набравший 8 очков (чистое первое место). В 7-м туре Гареев сыграл вничью с петербургским гроссмейстером Алексеем Гогановым. Победу Гареева предопределил удачный финишный спурт американского шахматиста, одержавшего на финише победы над Ярославом Ремизовым, Михаилом Никитенко и юным Артёмом Усковым.

Второе место занял Владимир Захарцов (7,5 очков), а по 7 очков набрали сразу семь участников турнира, среди которых был и Линчевский. Любитель ничьих Гоганов набрал 6,5 очков и занял 15-е место. Мирослав Власенко (5,5 очков) завершил турнир на 48-м месте, а набравшая 4,5 очка Евгения Овод – на 80-м. Несмотря на два поражения (в 4-м и 8-м турах), высокое 29-е место заняла Дарья Юрасова (6 очков).



