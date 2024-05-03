ента новостей

02:23
Во 2-м туре командного чемпионата России по шахматам в Сочи петербуржцы разгромили крымскую «Киммерию» 5:1, с таким же счётом ШСМ удалось выиграть у воронежцев
02:01
Петербургские шахматистки разгромлены москвичками в Сочи: проиграли Овод, Гармаш и Гетьман, и только Юрасова смогла сыграть вничью
00:36
Баскетбольный «Зенит» с огромным трудом прошёл «Уралмаш» в первом раунде плей-офф Единой Лиги ВТБ и теперь сыграет с ЦСКА
17:21
Гандбольный «Зенит» после «-5» в домашнем матче с «Чеховскими медведями» резко снизил свои шансы на попадание в финал
16:06
Закрытие троллейбусного движения 6 мая
15:18
С 4 мая первый туристический трамвай возвращается на постоянную трассу
14:05
В Ленобласти в ДТП погиб 84-летний водитель «Дэу Нексия»
13:57
В Невском районе 17-летний парень на электровелосипеде сбил 4-летнего ребенка
13:43
В Приморской районе подросток перебегая дорогу налетел на автомобиль
13:36
На проспекте Художников иномарка сбила 10-летнего велосипедиста
12:35
В Ленобласти мужчина убил знакомого парня из травмата
12:27
В Петербурге поймали налетчика на шиномонтаж в Московском районе
12:15
В Приморском районе поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
11:04
На Невском проспете ликвидировали элитный интим-салон
10:04
В Парголово пенсионер перевел мошенникам более 6,2 млн рублей
09:58
НКО смогут получить гранты
09:55
В результате обрушения шоссе на юге Китая погибли десятки человек
09:15
Санкционная маниакальность продолжается
03:03
По-разному начали женский командный чемпионат России в Сочи две петербургские команды с одинаковым названием – «СШ по шахматам и шашкам»
02:39
В 1-м туре командного чемпионата России в Сочи петербургская «СШ ШШ» разгромлена шахматными коммунистами со счётом 1,5:4,5 очка
21:31
На трассе "Сортавала" в ДТП с бетономешалкой пострадали водитель и пассажирка "Форд Фокус
15:37
Вишневского* подозревают в связи с нежелательной организацией
15:32
768 миллионов на фонтаны и туалеты
14:48
Градоначальник поздравил с 1 мая
13:13
В Ленобласти поймали подозреваемого в избиении прохожего в поселке Зеркальный
12:45
В деревне Капустино драка соседей из-за нарушения тишины обернулась убийством
12:37
В Колпино 11-летняя девочка сломала ногу в автобусе после резкого торможения
12:33
В Пушкине в ДТП пострадала 13-летняя пассажирка автомобиля
02:02
Мистическое повторение счёта 69:72 в четвёртом матче серии плей-офф Лиги ВТБ между «Зенитом» и «Уралмашем»
01:42
Волейбольный «Зенит» опять проиграл «Локомотиву» и занял итоговое шестое место в Суперлиге – 2023/2024
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Во 2-м туре командного чемпионата России по шахматам в Сочи петербуржцы разгромили крымскую «Киммерию» 5:1, с таким же счётом ШСМ удалось выиграть у воронежцев

Во 2-м туре командного чемпионата России по шахматам в Сочи петербуржцы разгромили крымскую «Киммерию» 5:1, с таким же счётом ШСМ удалось выиграть у воронежцев

0
8
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Петербуржец Кирилл Шубин (на фото) на первой доске сыграл вничью с крымчанином Дмитрием Кряквиным.

Потерпев чувствительное поражение в стартовом туре от шахматных «коммунистов» с Грищуком, Дубовым и Морозевичем в составе, петербургская команда «СШОР ШШ» сумела разгромить своего следующего соперника. В матче с крымской «Киммерией» лишь на первой и пятой досках были зафиксированы ничьи (в составе «СШОР ШШ» их добились Кирилл Шубин и Мирослав Власенко), а Савва Ветохин, Евгений Левин (единственный гроссмейстер в петербургской команде), Артём Зубрицкий и Александр Тимерханов одержали победы. Итог противостояния «СШОР ШШ» и крымчан – 5:1.

Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков сыграл за «КПРФ» против команды из Новосибирска (ничья с Романом Кезиным). Новосибирцы дали бой фавориту (пять ничьих), уступив с минимальным счётом 2,5:3,5 (на шестой доске Эрик Обгольц проиграл Владимиру Малахову). По две победы, помимо «КПРФ», одержали ещё две команды – столичная ШСМ и белорусы. Команда ШСМ просто раздавила воронежцев – 5:1 (выиграли свои партии Эрнесто Инаркиев, Вадим Звягинцев, Сергей Дрыгалов и Иван Попов). Белорусы справились с ещё одной московской командой «Темус Тим», счёт – 4:2.

Подмосковье проиграло «Русской шахматной школе» (2,5:3,5), здесь многое решило поражение Тимура Гареева от Давида Паравяна.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-05-2023, 20:39
Во 2-м туре ХХХ командного чемпионата России по шахматам петербуржцы опять потерпели сокрушительное поражение, а Сергей Карякин снова не сыграл за Подмосковье
Вчера, 02:39
В 1-м туре командного чемпионата России в Сочи петербургская «СШ ШШ» разгромлена шахматными коммунистами со счётом 1,5:4,5 очка
9-05-2023, 21:03
В Сочи петербургская команда СШОР по шахматам и шашкам уверенно переиграла Новосибирскую область – 4:2, а «коммунисты» сыграли матч из шести скучных ничьих
5-05-2023, 22:27
Артемьев и «Ладья» разгромили аутсайдера, ударник «коммунистического» труда Алексеев, петербуржец Щукин победил женщину и другие итоги 5-го тура командного шахматного чемпионата в Сочи
2-05-2023, 00:03
Шахматные «коммунисты» Александр Грищук и Даниил Дубов прибыли в Сочи для участия в командном чемпионате России, Сергей Карякин – во главе команды Московской области
8-05-2023, 00:28
Сергей Карякин чёрными победил Владислава Артемьева, шахматные «коммунисты» впервые сыграли вничью, а петербургская СШОР по шахматам и шашкам обыграла последователей Ботвинника – таковы итоги 6-го тура в Сочи

Происшествия на дорогах

0
110
Вчера, 14:05
В Ленобласти в ДТП погиб 84-летний водитель «Дэу Нексия»
0
105
Вчера, 13:57
В Невском районе 17-летний парень на электровелосипеде сбил 4-летнего ребенка
0
103
Вчера, 13:43
В Приморской районе подросток перебегая дорогу налетел на автомобиль
0
108
Вчера, 13:36
На проспекте Художников иномарка сбила 10-летнего велосипедиста
Наверх