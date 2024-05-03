Во 2-м туре командного чемпионата России по шахматам в Сочи петербуржцы разгромили крымскую «Киммерию» 5:1, с таким же счётом ШСМ удалось выиграть у воронежцев

Потерпев чувствительное поражение в стартовом туре от шахматных «коммунистов» с Грищуком, Дубовым и Морозевичем в составе, петербургская команда «СШОР ШШ» сумела разгромить своего следующего соперника. В матче с крымской «Киммерией» лишь на первой и пятой досках были зафиксированы ничьи (в составе «СШОР ШШ» их добились Кирилл Шубин и Мирослав Власенко), а Савва Ветохин, Евгений Левин (единственный гроссмейстер в петербургской команде), Артём Зубрицкий и Александр Тимерханов одержали победы. Итог противостояния «СШОР ШШ» и крымчан – 5:1.

Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков сыграл за «КПРФ» против команды из Новосибирска (ничья с Романом Кезиным). Новосибирцы дали бой фавориту (пять ничьих), уступив с минимальным счётом 2,5:3,5 (на шестой доске Эрик Обгольц проиграл Владимиру Малахову). По две победы, помимо «КПРФ», одержали ещё две команды – столичная ШСМ и белорусы. Команда ШСМ просто раздавила воронежцев – 5:1 (выиграли свои партии Эрнесто Инаркиев, Вадим Звягинцев, Сергей Дрыгалов и Иван Попов). Белорусы справились с ещё одной московской командой «Темус Тим», счёт – 4:2.

Подмосковье проиграло «Русской шахматной школе» (2,5:3,5), здесь многое решило поражение Тимура Гареева от Давида Паравяна.