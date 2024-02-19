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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх партиях выиграл дерби у «Динамо-ЛО»: первый сет затянулся до счёте 31:29

Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх партиях выиграл дерби у «Динамо-ЛО»: первый сет затянулся до счёте 31:29

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Наконец-то в стартовом составе сосновоборцев вышел Марко Ивович.

«Питерец.ру» ожидал более упорного счёте в дерби петербургского «Зенита» и «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Этот матч состоялся в рамках 24-го тура мужской волейбольной Суперлиги и завершился со счётом 3–0 в пользу «сине-бело-голубых». К радости поклонников сосновоборского клуба в стартовом составе «Динамо-ЛО» появился Марко Ивович: теперь нужно дождаться Тодора Скримова и динамовские дела явно пойдут в гору.

А пока коллектив Александра Климкина потерпел уже четвёртое поражение подряд, хотя «зацепить» хотя бы одну партию в поединке с «Зенитом» гостям было явно по силам. Нервный первый сет завершился со счётом 31:29 в пользу команды Серджио Бузато, при этом решающее очко зенитовцы добили на подаче ветерана-новобранца Евгения Сивожелеза. А вот дальше сил сопротивляться «Зениту» столь же упорно у динамовцев не нашлось.

Во второй партии отличился Владислав Бабкевич, который сразу пришёлся в «Зените» ко двору и недавно обновил клубный рекорд по набранным очкам за матч. Ивович и Назар Литвиненко очень старались в третьем сете, но Бабкевича было не остановить, и «Зенит» завершил сражение, не проиграв ни сета. В следующем туре «Зениту» предстоит выезд в Новый Уренгой, а сосновоборцы примут «Белогорье».

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