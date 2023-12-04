Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков вместе с шахматными «коммунистами» стал победителем Первого командного кубка России, а Дарья Юрасова выиграла рапид в Югре

Петербургская шахматистка Дарья Юрасова (на фото) до победы в югорском рапиде вряд ли могла считать 2023 удачным в своей карьере. «Питерец.ру» не забыл провала Юрасовой в Новокузнецке, где Дарья набрала всего 3,5 очка из 9 возможных и довольствовалась 33-м местом (всего было 42 участницы). На «Кубке губернатора Югры» по классическим шахматам Юрасова тоже не блеснула – 4 очка и 40-е место. Однако в быстрых шахматах Юрасовой удалось опередить в Югре всех своих соперниц и победить в турнире, набрав 8 очков в 11 турах. Второе место заняла Маргарита Лысенко, третье – Екатерина Гольцева (обе набрали по 8 очков). Юрасова смогла со 2-го по 9-й туры рапида победить Лысенко, Евгению Овод, Маргариту Потапову и Алёну Волчкову. А на финише Юрасова одержала последовательно обыграла участницу Суперфинала чемпионата России в Царском Селе Марию Якимову, а также Екатерину Борисову, Татьяну Гетьман и Анну Журову.

Очередного успеха добился и серебряный призёр царскосельского Суперфинала Максим Матлаков. В Сочи Матлаков в составе команды «КПРФ» победил в первом в истории командном кубке России. Вместе с ним за «коммунистов» играли гроссмейстеры Даниил Дубов, Никита Афанасьев, Павел Понкратов и Владимир Малахов.



