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Питерец.ру » Спорт » Волейбольное «Динамо-ЛО» сыграет с «Факелом» из Нового Уренгоя 21 и 24 марта

Волейбольное «Динамо-ЛО» сыграет с «Факелом» из Нового Уренгоя 21 и 24 марта

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vc-dynamo.ru
Сосновоборцы заняли в регулярном чемпионате Суперлиги 10-е место, хотя по ходу сезона претендовали на большее.

«Питерец.ру» надеялся, что представляющий в мужской Суперлиге Ленинградскую область волейбольный клуб «Динамо-ЛО» займёт по итогам «регулярки» место в первой пятёрке или первой шестёрке. Однако коллектив Александра Климкина буквально провалил финишный отрезок и финишировал лишь на десятой позиции (14 побед и 43 очка за 30 туров).

Но сезон – 2023/2024 вовсе не закончился для сосновоборских «Атомных Парней». Впереди – двухматчевое выяснение отношений с новоуренгойским «Факелом», победитель которого получил вожделенную путёвку в четвертьфинал. По итогам регулярного чемпионата Суперлиги в четвертьфинал плей-офф уже попала четвёрка лидеров – казанский «Зенит», новосибирский «Локомотив», «Белогорье» из Белгорода и столичное «Динамо». Петербургский «Зенит» по всем раскладам должен проходить в квалификационном раунде клуб «Газпром-Югра», а велики ли шансы «Динамо-ЛО»?

Статистика личных встреч в нынешнем сезоне – в пользу динамовцев из Ленобласти: дома сосновоборцы победили «Факел» в трёх сетах, а в гостях уступили на тай-брейке в упорной борьбе. Наиболее известными игроками в составе «Факела» можно назвать Сергея Гранкина, Станислава Динейкина и Корнея Эннса, есть у новоуренгойцев и аргентинец Сантьяго Данани.


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