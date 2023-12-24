Волейбольное «Динамо-ЛО» легко победило в 12-м туре Суперлиги новоуренгойский «Факел», лидировавший на старте сезона–2023/2024

«Факел» из Нового Уренгоя выдал просто шикарный старт в нынешней Суперлиге, одержав шесть побед подряд. «Питерец.ру» полагает, что столь блестящее начало сезона удалось команде Романа Емполова волей календаря. Посмотрите, кого обыгрывал в октябре-ноябре «Факел» – есть ли среди них гранды отечественного клубного волейбола? Среди поверженных бывшим лидером Суперлиги – «Урал», «Газпром-Югра», «Енисей», «Нефтяник», «Югра-Самотлор» и НОВА.

А вот поражение от «Динамо-ЛО» стало для «Факела» ... уже шестым подряд! Самыми известными фамилиями среди игроков «Факела» смело можно назвать Динейкина и Гранкина – оба они сыграли против сосновоборцев. В первой партии команда Александра Климкина заработала перевес в 6 очков, но хорошая подача Морозова позволила гостям сделать счёт 19:19. Здесь в нужный момент проявили индивидуальное мастерство Денис Бирюков и Артём Довгань, и динамовцы взяли первую партию – 25:22.

Во втором сете игра складывалась в пользу хозяев, что вынудило Емполова заменить Гранкина. Эйсы Динейкина не помогли «Факелу» «зацепиться» за эту парию, счёт – 25:19 в пользу «Динамо-ЛО».

В третьей партии отличились Константин Тюшкевич и Назар Литвиненко, а динамовцы выиграли этот отрезок встречи со счётом 25:20.



