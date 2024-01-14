«Динамо-ЛО» после седьмой подряд победы закрепилось на 4-м месте мужской волейбольной Суперлиги

«Питерец.ру» впечатлён турнирным ходом клуба «Динамо-ЛО», представляющего Ленобласть в волейбольной Суперлиге (мужчины). Коллектив Александра Климкина ещё до Нового года сумел победить в дерби петербургский «Зенит», а затем выиграть матчи у «Белогорья», «Шахтёра», «Факела» и АСК. А в наступившем году сосновоборцы одержали победы ещё в трёх встречах, последовательно повергнув «Кузбасс», «Урал» и «Енисей». Столь мощный рывок позволил «Динамо-ЛО» занять 4-е место: впереди – лишь серьёзно оторвавшиеся от преследователей новосибирский «Локомотив», «Зенит-Казань» и московское «Динамо».

Победа в матче 16-го тура в Красноярске стала для динамовцев из Ленобласти довольно лёгкой: счёт – 3:0 (25:22, 25:14, 25:18). Уже по цифрам протокола игры «Динамо-ЛО» с «Енисеем» видно, что борьба была лишь в стартовом сете. При этом играть динамовцам пришлось без Марко Ивовича и Тодора Скримова, но на качестве игры и результате это не сказалось.

«Енисей» сумел усилиями Мурашко и Бочарова оранизовать отрыв в 4 очка в дебюте матча, но гости быстро показали свой более высокий класс. В составе победителей стоит отметить Дениса Шенкеля и его тёзку Бирюкова: клубная пресс-служба назвала их дуэт в Красноярске «огненным».