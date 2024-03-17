Диаметрально противоположными результатами завершили регулярный чемпионат Суперлиги петербургский волейбольный «Зенит» и «Динамо-ЛО» из Ленобласти

Серией из четырёх поражений подряд завершило «Динамо-ЛО» регулярную часть сезона – 2023/2024. «Питерец.ру» не ожидал от команды Александра Климкина сухого поражения от уфимского «Урала» в заключительном туре, а сам Климкин при таких результатах, как в феврале и марте («Динамо-ЛО» потерпело 9 поражений в 10 матчах!) рискует расстаться с тренерским местом в клубе из Ленобласти.

Болгарин Тодор Скримов в который раз не смог выйти в стартовом составе сосновоборцев (можно ли уже сейчас признавать этот трансфер провальным?), поэтому на первый план в игре «Динамо-ЛО» и «Урала» вышло противостояние двух волейболистов сборной Сербии. Набравший 17 очков уфимец Урош Ковачевич оказался более полезным, чем динамовец Марко Ивович (только 9 очков). Артём Мельников был так рад матчу с бывшим клубом, что, по образному выражению пресс-службы «Динамо-ЛО»:

«вышел в стартовом составе и попил немало крови у атомных парней».

Гости выиграли матч в трёх сетах, самой упорной стала третья партия (счёт – 27:25 в пользу «Урала»).

А вот «Зенит» из Санкт-Петербурга в 30-м туре справился с командой «Газпром-Югра». Петербургский клуб не проиграл гостям из Сургута ни одного сета, а Владислав Бабкевич набрал «всего» 12 очков.