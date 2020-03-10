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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» празднует выход в плей-офф волейбольной Суперлиги

«Динамо-ЛО» празднует выход в плей-офф волейбольной Суперлиги

0
33
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vc-dynamo.ru
Такой результат достигнут впервые в клубной истории!

Команда Олега Согрина заняла в регулярном чемпионате десятое место, но формула турнира такова, что в плей-офф сосновоборцы всё-таки сыграют. «Питерец.ру» подчёркивает сложную схему: сейчас известны два участника «Финала шести». Это выигравший «регулярку» «Локомотив» из Новосибирска и отвоевавший у «Кузбасса» вторую строчку клуб казанский «Зенит».

Именно действующий чемпион России из Кемерово станет соперником «Динамо-ЛО» в серии до двух побед. 15 марта сосновоборцы примут «Кузбасс» в стенах Академии волейбола Платонова (игра начнётся в 18 часов), а 21 марта команды сойдутся в Кемерово.

Финишировавшему пятым петербургскому «Зениту» предстоит играть с «Белогорьем». Белгородцы уступили в заключительном туре столичному «Динамо» и не смогли избежать рандеву с подопечными Туомаса Саммелвуо. Бывший наставник «Зенита» Александр Климкин вместе с «Енисеем» готовится к серии с новоуренгойским «Факелом». Динамовцы Москвы, в составе которых есть Шкулявичус, Бережко и бельгиец Деру, сразятся с клубом «Газпром-Югра».

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