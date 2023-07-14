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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» вошло в число восьми претендентов на новый трофей, посвящённый 100-летию отечественного волейбола – «Кубок Столетия»

«Динамо-ЛО» вошло в число восьми претендентов на новый трофей, посвящённый 100-летию отечественного волейбола – «Кубок Столетия»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vc-dynamo.ru
Спонсором проведения выступила одна из букмекерских компаний.

«Питерец.ру» рад сообщить, что волейбольный клуб «Динамо-ЛО» вошёл в число претендентов на новый кубок, названный на сайте сосновноборского клуба «уникальным трофеем». И это не является преувеличением, поскольку представляющий Ленинградскую область клуб получил шанс побороться за «Кубок Столетия».

Сосновоборские динамовцы отобрались в число участников Кубка Столетия исключительно по спортивному принципу – как одна из восьми сильнейших команд мужской волейбольной Суперлиги. Вместе с «Динамо-ЛО» в число претендентов на победу в Кубке Столетия попали следующие клубы: «Зенит-Казань» (действующий чемпион страны), «Динамо» (Москва), новосибирский «Локомотив», «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Белогорье», новоуренгойский «Факел» и АСК из Нижнего Новгорода.

Схема Кубка Столетия, посвящённого вековому юбилею российского волейбола, такая: восемь команд сразятся в двухкруговом турнире, который состоится в сентябре и продолжится две недели. Команда Александра Климкина попала в группу к столичным динамовцам, новосибирским железнодорожникам и АСК. «Динамо-ЛО» должно попасть в первую двойку команд в своей группе (что будет нелегко), в этом случае клуб из Ленобласти пробьётся в калининградский «Финал четырёх».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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