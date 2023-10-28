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Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» проиграл клубу «СКА-Хабаровск» в 16-м туре чемпионата ФНЛ, матч проходил во Владивостоке

«Ленинградец» проиграл клубу «СКА-Хабаровск» в 16-м туре чемпионата ФНЛ, матч проходил во Владивостоке

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Единственный гол у «Ленинградца» забил на 32-й минуте Владислав Микушин.

«СКА-Хабаровск» в отличие от «Ленинградца» не находился в зоне вылета из первой лиги, но коллектив Романа Шаронова не так уж и далёк от «зоны выживания» в ФНЛ. Счёт в начавшемся в 7 утра по Московскому времени матче, состоявшемся во Владивостоке, был открыт очень быстро. Джетлаг мог стать причиной раннего гола в ворота Андрея Зайцева («Питерец.ру» не понимает, почему Никита Карабашев не пользуется доверием Сергея Кирьякова?). Уже на 4-й минуте форвард хабаровчан Саид Алиев вывел армейцев вперёд – косвенным виновником первого пропущенного гола в этом матче стал Владислав Микушин.

Однако тот же Микушин на 32-й минуте сравнял счёт: здесь «Ленинградцу» помогло хорошее исполнение стандартного положения. Рикошет помог команде Шаронова выйти вперёд перед перерывом – автором гола стал молодой хавбек Тимофей Шипунов. Во второй половине встречи Кирилл Колесниченко мог сравнять счёт, но «Ленинградец» снова проиграл. Снова – потому что это поражение стало для «кирьяковцев» уже четвёртым кряду.

«Ленинградец», в активе которого 14 очков значатся уже с 12-го тура (тогда было обыграно «Торпедо») осел на 16-м месте. Расстояние от «Сокола» и «Нефтехимика», расположившихся на 13–14 местах, составляет 5 очков.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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