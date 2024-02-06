Футбольный клуб «Лениградец» обыграл «Тюмень» на турецких сборах, счёт – 2:1 в пользу команды Сергея Кирьякова

«Питерец.ру» обратил внимание на появление новичка «Ленинградца» Руслана Апекова с первых минут в товарищеском контрольном матче команды Сергея Кирьякова с «Тюменью». Клуб из Ленинградской области арендовал Апекова у тольяттинского «Акрона». Статистика Апекова за «Акрон» не впечатляет: новобранец «Ленинградца» несколько раз выходил в стартовом составе тольяттинской команды, бывало, что выходил на замену. Главное – игрок атаки Апеков ничего не забил за первый круг чемпионата ФНЛ – 2023/2024, и станет ли он хотя бы равноценной заменой резервисту Маркину?

Кирьяков выпустил на матч с тюменцами следующий стартовый состав: Карабашев, Розманов, Волков, Беляев, Ильин, Суханов, Шепелев, Колесниченко, Горелишвили, Бачинский, Апеков. «Тюмень» открыла счёт в середине первого тайма, когда забил лучший бомбардир этой команды Порохов.

В перерыве произошли многочисленные замены, и второй тайм проходил уже с преимуществом «кирьяковцев». Сначала Колесниченко с передачи Жиронкина, а затем вышедший на замену Казаков реализовал заработанный Горелишвили пенальти. Итог – 2:1 в пользу «Ленинградца», хотя нельзя забывать про неофициальный характер игры. «Ленинградец» возобновит сезон 2 марта домашним матчем с КАМАЗом.