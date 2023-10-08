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Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» в 13-м туре ФНЛ проиграл «Черноморцу», который тренирует Константин Зырянов

«Ленинградец» в 13-м туре ФНЛ проиграл «Черноморцу», который тренирует Константин Зырянов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Амбициозный инвестор Сергей Шишкарёв ставит перед новороссийским клубом фантастические цели.

«Питерец.ру» прочитал на сайте «Ленинградца» превью к домашнему матчу команды Сергея Кирьякова с новороссийским «Черноморцем» и узнал о грандиозных планах Сергея Шишкарёва. И «моряки» не подвели: команда Константина Зырянова смогла вырвать победу в гостях, забив единственный мяч в этой встрече на 88-й минуте.

«Черноморец» начал этот чемпионат с длинной беспроигрышной серии: коллектив Зырянова (в тренерском штабе новороссийцев работают ещё и Юрий Окрошидзе с Дмитрием Вязьмикиным) не знал горечи поражений до 9-го тура. Но и побед в активе «Черноморца» до приезда на «Петровский» было всего лишь две (одна из них – над «Соколом» с «хоккейным» счётом 5:3).

Кирьякову пришлось уже на 9-й минуте делать замену в атаке: вместо Максима Бачинского на поле вышел опытный Михаил Маркин. И это не пошло на пользу атаке «Ленинградца»: молодой голкипер гостей Даниил Фролкин «засушил» этот матч. Согласно опубликованной статистике матча, «Ленинградец» нанёс в створ ворот соперника 5 ударов, но забить не удалось. А вот из трёх опасных ударов «Черноморца» цели достиг один – на 87-й минуте Шамиль Саадуев принёс команде Зырянова победу.

А «Ленинградец», у которого по-прежнему 14 очков, снова оказался в зоне вылета из ФНЛ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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