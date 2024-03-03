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Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» Сергея Кирьякова нулевой ничьей с КАМАЗом возобновил своё участие в чемпионате ФНЛ

«Ленинградец» Сергея Кирьякова нулевой ничьей с КАМАЗом возобновил своё участие в чемпионате ФНЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Будем откровенны – команде из Ленобласти нужно будет бороться за сохранение места в первой лиге.

«Питерец.ру» ищет положительные моменты в счёте 0:0 в матче 21-го тура первенства ФНЛ между «Ленинградцем» и КАМАЗом. Во-первых, не проиграли, во-вторых, голкипера «Ленинградца» Никиту Карабашева можно поздравить с «сухарём». Не помогла и замена Кирьякова, выпустившего на второй тайм ещё одного форварда Максима Бачинского. Обычно Бачинский начинал матчи в стартовом составе коллектива из Ленинградской области, однако на этот раз вышел со скамейки. Результативность Бачинского не впечатляет – 2 гола за сезон – 2023/2024, не забил Максим и на этот раз.

Сыграв вничью, «Ленинградец» набрал 24 очка и уже на 4 очка оторвался от занимающих 16–17 «вылетающие» из ФНЛ места «Кубани» и «Волгаря». Если взглянуть на таблицу первой лиги в целом, то на повышение в классе сейчас претендует первая пятёрка в составе тульского «Арсенала», махачкалинского «Динамо», подмосковных «Химок», «Тюмени» и тольяттинского «Акрона», за который выступал в первом круге новобранец «Ленинградца» Руслан Апеков.

Опасаться возможного вылета из ФНЛ вместе с «Ленинградцем» можно ещё и КАМАЗу, хабаровским армейцам и «Соколу». Главный аутсайдер чемпионата – «Черноморец» из Новороссийска, расставшийся по ходу сезона с Константином Зыряновым.

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