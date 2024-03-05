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Питерец.ру » Спорт » Важная и уверенная победа волейбольной «Ленинградки»: команда «Динамо-Ак Барс» повержена в трёх сетах

Важная и уверенная победа волейбольной «Ленинградки»: команда «Динамо-Ак Барс» повержена в трёх сетах

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Анастасия Гарелик набрала в этой игре 19 очков.

Если петербургский «Зенит» за неделю сыграл сразу два матча мужской Суперлиги (и оба выиграл – у АСК и «Кузбасса»), то волейбольная «Ленинградка» проводила одну игру, но очень важную. Команда Александра Кашина принимала «Динамо-Ак Барс» и сумела уверенно победить в трёх партиях. Для тех, кто мало следит за перипетиями женской Суперлиги «Питерец.ру» поясняет: казанский клуб входит в пятёрку безоговорочных лидеров российского первенства вместе с московским «Динамо», «Ленинградкой», калининградским «Локомотивом» и саратовским «Протоном».

В поединке с казанскими динамовками «Дикие Пчёлы» (неофициальное прозвище «Ленинградки») сразу же началось соперничество главных звёзд обеих команд – петербурженки Анастасии Гарелик и Браейлин Мартинес из Казани. Итог стартовой партии – 25:22 (решающую атаку завершила Валерия Романова).

Во втором сете старалась в составе гостевой команды Элена Пьетрини, но Гарелик и Анастасия Чернова помогли «Ленинградке» буквально вырвать напряжённую концовку, счёт – 28:26. А в третьей партии «Ленинградка» сумела сдержать Мартинес и Пьетрини и столь важная и в спортивном, и в психологическом плане победа была достигнута. Петербургские зрители смогут увидеть «Ленинградку» 20 марта.

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