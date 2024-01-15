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Питерец.ру » Спорт » Победив «Заречье-Одинцово» со счётом 3–1, «Ленинградка» одержала уже седьмую победу подряд в матчах женской волейбольной Суперлиги – 2023/2024

Победив «Заречье-Одинцово» со счётом 3–1, «Ленинградка» одержала уже седьмую победу подряд в матчах женской волейбольной Суперлиги – 2023/2024

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64
Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
leningradka.spb.ru
Стабильная Анастасия Гарелик набрала в этом матче 26 очков – это больше, чем целая партия!

С прошлого года «Питерец.ру» не сообщал об успехах волейбольного клуба «Ленинградка», а рассказать есть о чём. Уступив в гостях «Протону» 22 ноября, «Ленинградка» одержала уже седьмую победу подряд, на этот раз – в Одинцово. Хозяйки одинцовской площадки пока не попадают в кубковую восьмёрку женской Суперлиги, а коллектив Александра Кашина буквально застолбил вторую строчку в турнирной таблице. До матча с командой «Заречье-Одинцово» «Дикие Пчёлы» успели огорчить на своей площадке «Минчанку» (3–1), что же интересного случилось в поединке 16-гоо тура с командой Андрея Ноздрина?

«Ленинградка» очень уверенно взяла первый сет, разница – 10 очков. Анастасии Гарелик пыталась противостоять Ирина Крук, но в стартовой партии петербурженок было не остановить – 25:15 в пользу «Ленинградки». Гарелик и Анастасия Чернова отличились во втором сете, который «Пчёлкам» удалось выиграть с определёными усилиями, счёт – 25:21. Ещё упорнее «Заречье-Одинцово» сопротивлялось в третьем сете, желая «размочить» счёт перед родными трибунами и избежать сухого поражения. «Ленинградки» Юлия Кутюкова, Ирина Королёва и Валерия Перова помогли своей команде выиграть и третью партию (счёт – 25:23), и весь матч со счётом 3–0, у Гарелик – 26 очков.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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