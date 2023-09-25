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Питерец.ру » Спорт » Большой успех волейбольной «Ленинградки» - команда Александра Кашина сыграла в финале «Кубка Столетия», где уступила московскому «Динамо» 1–3

Большой успех волейбольной «Ленинградки» - команда Александра Кашина сыграла в финале «Кубка Столетия», где уступила московскому «Динамо» 1–3

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
В полуфинале «Пчёлки» обыграли казанский клуб «Динамо-Ак Барс» со счётом 3–1.

«Питерец.ру» поздравляет «Ленинградку» с выходом в финал «Кубка Столетия» – уникального турнира, посвященного юбилею советского и российского волейбола. Уверенно пройдя групповой этап, «Пчёлки» отправились на игры «Финала четырёх» в Новосибирск.

В полуфинале «Ленинградка» обыграла казанскую команду «Динамо Ак-Барс» в четырёх партиях. Вновь отлично проявила себя Анастасия Гарелик, набравшая 22 очка при почти 50 %-ной результативности в атаке. Старания Елизаветы Лукьяновой, которая превзошла Гарелик по результативности (27 очков) её команде в полуфинале не помогли.

«Ленинградка» отлично настроилась на финал с московским «Динамо»: команда Александра Кашина взяла первый сет – 25:23. Этого удалось достигнуть благодаря хорошей игре на блоке в исполнении Анны Мельниковой и Дарьи Малыгиной, а связующая Анна Шевченко не раз ставила в тупик защиту команды Константина Ушакова.

«Ленинградка» сделал заявку и на выигрыш следующей партии: «Пчёлки» вели 6:3 и 13:11, но «Динамо» усилиями звёздной Наталии Гончаровой смогло догнать и перегнать петербурженок, взяв второй сет со счётом 25:21. В третьей и четвёртой партиях инициатива была уже на стороне динамовской команды, которая и стала обладателем «Кубка Столетия».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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