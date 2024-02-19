Стали известны соперники петербургских клубов в первом раунде плей-офф ВХЛ: «СКА-Нева» сыграет с «Южным Уралом», а «Динамо» – с «Нефтяником»

«Питерец.ру» не стал отдельно сообщать о результатах матчей со «Звездой», так как плей-офф стартует совсем скоро. Первыми «звёздный» экзамен прошли петербургские динамовцы, проигравшие столичному коллективу в овертайме со счётом 4:5 (дубль в этом матче сделал москвич Полтапов). Итог выступления дружины Владимира Крикунова в «регулярке» – 74 очка за 56 туров при разнице шайб 192–148.

По иронии судьбы и «СКА-Нева» набрала те же 74 очка, разгромив ту же «Звезду» со счётом 6:2 (шайбы в составе «невчан» забросили Кузьмин, Ващенко, Кабуш, Гурзанов, Демидов и Танков). «СКА-Нева» обошла земляков-динамовцев по дополнительным показателем, заняв седьмое место.

Соперником «СКА-Невы» по первому раунду плей-офф ВХЛ стал «Южный Урал» из Орска Оренбургской области – родного города Александры Горячкиной. Недавние личные встречи «невчан» с южноуральцами показывают, что многое решает фактор своего поля (здесь преимущество – у занявшей более высокое место «СКА-Невы»). Первые два матча в Санкт-Петербурге состоятся 22 и 23 февраля.

Динамовцы из города на Неве сразятся с альметьевским «Нефтяником» (два первых домашних матча – 23 и 24 февраля). Статистика личных встреч говорит, что «Нефтяник» может выиграть эту серию.