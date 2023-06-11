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Питерец.ру » Спорт » Михаил Маркин из «Ленинградца» стал лучшим бомбардиром сезона, а «Звезда» Дмитрия Комбарова снова проиграла и заняла лишь 9-е место в сезоне – 2022/2023

Михаил Маркин из «Ленинградца» стал лучшим бомбардиром сезона, а «Звезда» Дмитрия Комбарова снова проиграла и заняла лишь 9-е место в сезоне – 2022/2023

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-leningradec.ru
Форвард «Ленинградца» Маркин забил 20 мячей и опередил серьёзного конкурента.

Турнирного значения матч в Муроме на стадионе имени Виктора Лосева для «Ленинградца» не имел. А вот для команды Евгения Перевертайло результат матча с клубом из Ленинградской области был очень важен – на кону было второе место в подгруппе А третьего футбольного дивизиона России. В итоге встреча «Мурома» и «Ленинградца» завершилась вничью (1:1), гол у гостей забил Никита Розманов на 12-й минуте. Сергей Кирьяков выпустил форварда Михаила Маркина лишь на замену, что не помешало Маркину добиться серьёзного достижения – стать лучшим бомбардиром чемпионата с 20 голами. «Питерец.ру» отмечает стабильную игру Маркина, который начал этот сезон с хет-трика в Великих Луках, а 4 сентября прошлого года сделал покер (4 мяча!) в поединке с клубом «Родина-М» («Ленинградец» тогда выиграл с «хоккейным» счётом 7:0). Основной конкурент Маркина Артемий Укомский из костромского «Спартака» провёл свой матч «от звонка до звонка», но не забил.

А вот боссам петербургской «Звезды» впору задуматься о соответствии занимаемой должности главного тренера команды Дмитрия Комбарова. «Звезда» проиграла владимирскому «Торпедо» со счётом 0:2 и сползла на 9-е место. Четыре поражения подряд – так финишировал Комбаров-тренер.

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