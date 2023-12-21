Форвард СКА Марат Хайруллин набрал сразу 5 очков в матче, в котором петербургский клуб разгромил ЦСКА со счётом 6:2

Очередной суперматч петербургских и московских армейцев принёс неожиданный результат: команда Романа Ротенберга разгромила коллектив Сергея Фёдорова, забросив на четыре шайбы больше. «Питерец.ру» отмечает, что СКА удалось выиграть каждый период – в первом счёт был 1:0 после шайбы Артёма Сергеева, во втором – 3:1, в третьем – 2:1.

В воротах СКА с первых секунд появился Никита Серебряков: Юхана Матссона ставить на столь статусный матч тренерский штаб СКА не готов. Получается, Матссон занял в петербургской команде роль «вратаря-легионера, но дублёра»: нечто подобное было в прошлом сезоне в «Торпедо» (там в этой роли выступал Адам Гуска). Серебряков превзошёл своего визави Ивана Федотова, которого главный тренер ЦСКА убрал со льда на 43-й минуте при счёте 5:1 в пользу СКА. Пропустил и сменщик Федотова Дмитрий Гамзин, которого огорчил на 59-й минуте Борна Рендулич. Точный бросок Рендулича установил итоговый счёт – 6:2.

Главным героем встречи можно назвать нападающего СКА Марата Хайруллина, набравшего 5 (1+4) очков. Очень хорошо, что Хайруллин возвращает былые снайперские кондиции, поскольку конкуренция в СКА чрезвычайно высока.

Московское «Динамо» сегодня дома по буллитам обыграло «Трактор» (4:3).











